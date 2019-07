Papenburg. Der Bauunternehmer Nico Robben aus Meppen hat den Gründerpreis Nordwest 2019 gewonnen. Der Handwerksmeister überzeugte die Jury mit modernem Unternehmergeist und dem Mut zur eigenen Idee. Auch der zweite Platz sowie ein Sonderpreis gingen ins Emsland.

Nico Robben war im Anschluss an die Preisverleihung ein gefragter Mann und musste zahllose Hände schütteln. Einerseits, weil er soeben die sechste Auflage des Gründerpreises gewonnen hatte, andererseits feierte er an diesem Abend seinen 24. Geburtstag. „Das kam jetzt völlig überraschend“, sagte er im Nachgang der Verleihung über seinen Erfolg. Das Preisgeld in Höhe von 2500 Euro war indes schnell verplant: „Bei uns steht das Sommerfest an“, meinte Robben vielsagend.

Laudator Felix Hapig, Rechtsanwalt und Mitglied der Preisjury, würdigte den Jungunternehmer, der seine Firma erst 2017 gegründet hatte, vor rund 100 Gästen in den Räumen der Sparkasse Emsland in Papenburg ausgiebig. „Er war sich bereits mit elf Jahren klar, dass er Maurer werden würde“, unterstrich Hapig.



„Heute ist der das, was man klassisch wohl einen Baumeister nennt – einen Baumeister im 21. Jahrhundert“, hob Hapig die innovative Ausrichtung auf neueste Technik und Digitalisierung hervor. Zwei Jahre nach Gründung zählt das Bauunternehmen Robben bereits 15 Mitarbeiter, darunter drei Meister und zwei Auszubildende.

Für den Gründerpreis Nordwest, der neben Ostfriesland, dem Emsland und der Grafschaft Bentheim auch das Oldenburger und Cloppenburger Land umfasst, hatten sich in diesem Jahr mehr als 50 Firmen beworben. 13 von ihnen kamen in die engere Auswahl, wurden an zwei Tagen von der zwölfköpfigen Jury besucht und letztlich auch zur Preisverleihung eingeladen. Jürgen Brüna, Initiator des Preises, lobte: „Wir haben hier einen Saal voller positiver Menschen, voller positiver Energie.“



Positiv bewertete die Jury auch die Bewerbung von Zahntechniker Karl-Heinz Nee aus Papenburg, der 2014 sein eigenes Dentallabor gründete. Für die Anwendung modernster Technik in der Beratung und im Labor wurde das Unternehmen Zahntechnik Nee mit dem zweiten Platz und einem Preisgeld von 1000 Euro ausgezeichnet.



Einen Sonderpreis für Sologründungen erhielt Frank Fennen, der im Frühjahr dieses Jahres den 3D-Bogenpark in Surwolds Wald eröffnet hatte und dort einen Rundparcours mit verschiedenen Schießanlagen anbietet. Eine solche Parkanlage habe es in Norddeutschland in dieser Form zuvor kaum gegeben, stellte Laudator Bernd Hillbrands heraus.

Als Schirmherrin des Gründerpreises fungierte auch in diesem Jahr wieder die Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann (CDU). Sie hob in erster Linie den Mut zur Selbstständigkeit als besondere Eigenschaft der Unternehmensgründer hervor. „Die Teilnehmer bringen alle eine eigene Idee mit, für die sie brennen“, so Connemann. Existenzgründer seien echte „Leidenschaftstäter“ für ihre Idee.



Als Schirmherrin verkündete sie den Bewerbungsstart für den Gründerpreis 2020, sprach sich in ihrer Rede aber auch für „etwas mehr Verständnis für das Scheitern“ aus. Die Menschen, die in Deutschland leben, hätten einen sehr besonderen Blick auf das Scheitern, der mit der Wahrnehmung in anderen Teilen der Erde nicht vergleichbar sei. „Wir sollten Menschen erlauben, sich ohne Scheuklappen auszuprobieren“, sagte die Bundestagsabgeordnete abschließend.



Zur Sache Die sechs „Finalisten“ aus dem Emsland 3D-Bogenpark, Surwold (Sonderpreis Sologründungen)

Bauunternehmen Robben, Meppen (1. Platz)

Nee Zahntechnik, Papenburg (2. Platz)

NP Nüsse Arbeitssicherheit, Meppen

Perspektiva, Papenburg

Wocken IT, Meppen & Lingen