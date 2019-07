Münster/Papenburg. Im Prozess gegen einen Mann aus dem nördlichen Emsland am Landgericht Münster, dem sexueller Missbrauch seiner Tochter und seiner Stieftochter vorgeworfen wird, haben die Staatsanwaltschaft und Verteidigung einen Freispruch beantragt.

Sowohl die leibliche Tochter, inzwischen 23 Jahre alt, als auch die 22 Jahre alte Stieftochter hatten den Angeklagten schwer belastet. Der Mann hatte zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Taten zwischen 2003 und 2011 in Hörstel und Rheine im Münsterland gelebt und wohnt inzwischen im nördlichen Emsland. Bei der 23-Jährigen soll es im Jahr 2003 im Alter von sieben Jahren sogar zum Geschlechtsverkehr gekommen. Die ein Jahr jüngere Schwester hatte ausgesagt, der Angeklagte habe sie mehrfach im Intimbereich berührt.

Die inzwischen 21 Jahre alte Schwester, die als Zeugin aussagte, will den Vorfall bei der 22-Jährigen beobachtet haben. Die Aussagen wurden zum Teil per Videoschaltung in den Gerichtssaal übertragen, weil das Opfer darum gebeten hatte, nicht ihrem Stiefvater begegnen zu müssen, oder fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil die Geschädigten bei den mutmaßlichen Taten minderjährig waren.

Gutacher positioniert sich nicht klar

Eine Gutachterin, die ein sogenanntes Aussage-psychologisches Gutachten bei den beiden Geschädigten erstellt hatte, wollte sich indes nicht klar positionieren, ob die Aussagen der junge Frauen "erlebnisbasiert" waren, sich also tatsächlich so ereignet haben wie ausgesagt beziehungsweise angeklagt, ober nicht. Das berichtete ein Sprecher des Landgericht auf Anfrage. Es blieben also Fragen.

Ein Gutachter, der sich mit dem Angeklagten befasst hatte, sagte, es liegen keine Erkenntnisse für eine verminderte Schuldfähigkeit vor. Das wäre zum Beispiel bei einer Erkrankung oder einer Sucht der Fall. Der 47-Jährige hatte zu jedem Zeitpunkt die Taten bestritten.

Staatsanwalt plädiert auf Freispruch

Aufgrund der Fragen, die bei dem Aussage-psychologisches Gutachten offen blieben, blieb der Anklageseite am Ende nichts anderes übrig, als auf Freispruch zu plädieren. Die Beweisaufnahme habe die Taten nicht zweifelsfrei belegen können. Dann gilt vor Gericht "im Zweifel für den Angeklagten". So sah es auch der Verteidiger des 47-Jährigen, der ebenfalls einen Freispruch forderte. Der Rechtsanwalt der beiden Nebenklägerinnen, also der Tochter und der Stieftochter, sah die Schuld als erwiesen an und plädierte auf eine Freiheitsstrafe, ohne eine genaue Dauer zu nennen.

Der Prozess wird am Donnerstag, 4. Juli un 12 Uhr fortgesetzt, dann voraussichtlich mit einem Urteil.