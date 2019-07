Zur Debatte "Woodstock heute" in Papenburg: Engagement ist so einfach

Papenburg. Haben junge Menschen heute ein „Empathie-Defizit“, können sich also nicht für ein bestimmtes Thema begeistern lassen und dafür auf die Straße gehen? Diesen Vorwurf hat eine Aktivistin bei einer Diskussionsrunde im Rahmen der Woodstock-Ausstellung in Papenburg erhoben. Dabei ist es leicht, sich politisch oder gesellschaftlich zu engagieren. Ein Kommentar.

Als jüngste Beispiele können die Fridays for Future-Proteste vor dem Rathaus oder die Bürgerinitiative (BI) gegen die Hähnchenmastställe in Bokel herhalten. In beiden Bewegungen engagieren sich zwar junge, zum Teil sogar sehr junge Menschen. Große Massen sind es indes nicht. In Leer haben sich hunderte junger Menschen an den Freitagsdemos beteiligt. Unter den etwa 120 Gründern der Papenburger BI ist der Anteil dieser Generation bei vielleicht 20 Prozent.



Dabei gibt es Themen oder Organisationen zur Genüge, in denen politischer oder gesellschaftlicher Einsatz möglich ist. Vielmehr vergreisen Parlamente oder Stadträte zunehmend, weil keine jungen Bewerber gefunden werden.

Bald steht die Neuwahl des Jugendvorstandes in Papenburg an. Eine gute Gelegenheit für 15 junge Menschen, sich für ihre Stadt zu engagieren.