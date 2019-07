Aschendorf. Bei einem Einsatz der Feuerwehr Aschendorf ist ein Fahrzeug beschädigt worden. Die Einsatzkräfte waren zu einem Lagerfeuer am Bülter See gerufen worden.

Wie die Polizei mitteilt, hatten mehrere Personen bereits am Sonntagmittag im Uferbereich des Bülter Sees ein Lagerfeuer entzündet. Da das Feuer drohte, in den Boden zu ziehen, wurde die Feuerwehr aus Aschendorf alarmiert. Die war mit drei Fahrzeugen vor Ort und löschte das Feuer. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961 9260 entgegen.

Bei dem Einsatz ist ein Einsatzleitfahrzeug der Ortsfeuerwehr Aschendorf im Tunxdorfer Torfweg beschädigt worden, wie die Stadt Papenburg auf Anfrage mitteilt. Wie schwer das Fahrzeug beschädigt ist, darüber kann die Stadt derzeit noch keine Aussage treffen. "Ein Gutachter muss das Fahrzeug noch prüfen“, teilt die Stadt mit.