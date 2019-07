Schüler im nördlichen Emsland starten in die Sommerferien CC-Editor öffnen

Mit Vollgas in Ferien: Auf die kommenden sechs schulfreien Wochen freuen sich auch die mehr als 60 Zweitklässler der Aschendorfer Amandusschule.

Aschendorf. Raus aus die Schule, den Ranzen in die Ecke und ab in die Ferien. Für mehrere Tausend Schüler im nördlichen Emsland beginnt nach dem letzten Schultag am Mittwoch, 3. Juli, eine sechswöchige unterrichtsfreie Zeit.