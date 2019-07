Papenburg. Am Samstag, 6. Juli, gehen sieben Kolpingsfamilien an vielen Orten im nördlichen Emsland gleichzeitig auf Altkleidersammlung.

Beteiligt an der Aktion, die ab 9 Uhr morgens erfolgt, sind die Kolpingsfamilien Aschendorf, Dersum, Heede, Rhede und Papenburg. In der Kanalstadt sammeln die Kolpingsfamilien St. Antonius, St. Michael und St. Marien. Die Fahrzeuge kommen nach Kolping-Angaben auch nach Bokel, Aschendorfermoor, Herbrum, Tunxdorf, Nenndorf, Brual und Neurhede.

Die Sammelaktionen haben nach Mitteilung der Organisatoren inzwischen eine 50-jährige Tradition. Jeweils zu Beginn eines neuen Quartals werden die sogenannten Straßensammlungen durchgeführt. Abgeholt werden Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, Unterwäsche in sauberem Zustand, Federbetten, Woll- und Stricksachen, Ledergürtel und -taschen, Bett- und Haushaltswäsche, Übergardinen und paarweise gebündelte Schuhe.

Auch Altpapier wird abgeholt

Die Kolpingsfamilien Aschendorf und St. Antonius sammeln in ihren Gemeindegebieten zusätzlich auch Altpapier. Die zentrale Verladung erfolgt abschließend auf dem Marktplatz am Untenende. Die Anwohner werden gebeten, die Kleiderspenden am Samstagmorgen unmittelbar vor Sammelbeginn an die Straße stellen, um Diebstahl vorzubeugen.



Die Kolpingsfamilien bauen bei der Altkleidersammlung auf die Unterstützung der Bevölkerung. Bei vielen Bürgern hänge den Kolpingern zufolge ein großer Anteil an Kleider, Hosen und Blusen selten getragen im Schrank. Gerade im Sommer biete sich die Gelegenheit, sich von den Wintersachen zu trennen und Platz für Neues zu schaffen. Die Kleidungsstücke werden an den kolpingeigenen Fachbetrieb weitergegeben, der nach zertifizierten sozialen und ökologischen Grundlagen handelt.