Papenburg. Zu einer Debatte mit dem Thema "Woodstock heute – wie können junge Menschen sich durchsetzen" sind auf Einladung von Papenburgs Kulturreferent Ansgar Ahlers Menschen verschiedener Generationen im Zeitspeicher zusammengekommen. Deutlich wurde: Nichts läuft ohne Empathie.

Im Zeitspeicher ist wie berichtet am Freitag, 28. Juni, die Ausstellung „Woodstock Vision“ des amerikanischen Fotografen Elliott Landy eröffnet worden. Noch bis zum 2. September sind 180 Bilder von dem legendären Festival zu sehen, das vor 50 Jahren in der Kleinstadt Bethel im US-Bundesstaat New York stattfand. Thema des Abends sollte nach Vorstellung Ahlers jedoch nicht die Ausstellung und das eigentliche Musik-Festival sein, sondern die Hippie- und "Flower-Power"-Bewegung, die vor und insbesondere nach Woodstock vornehmlich durch junge Menschen initiiert wurde und erhebliche gesellschaftliche Veränderungen mit sich brachte, die vielfach noch heute wirken.

Der Kulturreferent erinnerte zum Auftakt zunächst an die Rassentrennung der 1950er und 1960er Jahre und den Kampf gegen diese, die später durch die Friedensbewegungen im Zuge des Vietnam-Krieges erweitert wurde. Prägend waren die Ermordung des US-Präsidenten John F. Kennedy und des Bürgerrechtlers Martin Luther King ("I have a dream").

Drei Gäste eingeladen



Als Diskussionsteilnehmer hatte Ahlers eingeladen den Musiker Victor Stanley, der, damals Anfang 20, selbst in Woodstock war, den Buchautor Heinz-Werner Stamm, der sich mit dem Ausgehverhalten der 1970er Jahre beschäftigt hat, und Nora Schipper, die der Bewegung "Demokratische Stimmen der Jugend" angehört. "Ich habe heute noch Flower-Power im Kopf, bin immer noch rebellisch und bewege mich gerne am Rande der Gesetze", sagt Stanley. Eine Charaktereigenschaft, die der Niederländer mit indonesischen Wurzeln, der seit vielen Jahren in Papenburg wohnt, bei jungen Leuten heute vermisst. Heinz Werner Stamm berichtet von extravagantem Musikgeschmack (Progressive-Rock) und dem Aussehen (lange Haare, zerfranste Jeans, Parker), mit dem er und seine Clique sich von der Masse abhoben.

Die Ausgehmöglichkeiten von damals vermissen heute viele, wie junge Diskussionsteilnehmer verdeutlichten. Heute treffe man sich fast ausschließlich im privaten Rahmen und bleibe auch dort. Eine Erkenntnis, die bereits bei einer Diskussionsrunde im JUZ auf Einladung unserer Redaktion zu Tage kam. Sich abzugrenzen durch Kleidung komme heute kaum vor.

Bewusst provokante Musikvideos produziert



Zwei Musikvideos präsentierte Nora Schipper, mit bewusst provokantem deutschem Sprechgesang (Rap) sollen junge Menschen dazu bewegt werden, auf die Barrikaden zu gehen und für ihre Zukunft zu kämpfen. "Es ist 12 Uhr, nicht fünf vor", heißt es zum Beispiel in einem Video. Ihre Bewegung "Demokratische Stimmen der Jugend" fordert beispielsweise ein Kinderwahlrecht (ohne sich auf eine exakte Altersgrenze festzulegen) und eine "Jugendrente", mit der sich junge Menschen nach der Schule ausprobieren könnten in Praktika oder durch Bildungsreisen, ohne gleich in den "Lebenstrott" von Studium, Arbeit und Familienplanung zu verfallen.

Nach Ansicht Schippers, die eigens für den Abend aus Frankfurt nach Papenburg gekommen war, habe die Jugend ein "Empathie-Defizit-Syndrom", engagiere und beteilige sich zu wenig an politischen und gesellschaftlichen Diskussionen. Dabei gebe es auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene genügend Möglichkeiten. Für letztgenannten Bereich bedauerte der anwesende Pascal Albers, Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat Papenburg, ausdrücklich, mit 31 Jahren das jüngste Mitglied des höchsten städtischen Gremiums zu sein, und das seit 2006. "Engagiert euch, macht mit, zum Beispiel im Jugendvorstand", sagte Albers. In die Debatte brachten sich auch Zhi-Xiang Wang (Taiwan), Goh Yong Jian (Malaisia) und Nishant Kumar (Indien) ein, die derzeit in Papenburg leben und arbeiten. Die jungen Asiaten berichteten über politisches und gesellschaftliches Engagement junger Menschen in ihren Heimatländern. Weil die Vorbehalte gegenüber der Regierung und Behörden oft groß ist, konzentriert sich das Engagement oft auf studentische Organisationen an Universitäten. Die Elite ist da also gefordert, das dort Besprochene in die gesamte Bevölkerung zu tragen.

Ahlers zufolge soll es nicht bei einem Diskussionsabend bleiben. Er stellt sich eine Art Jugendstammtisch vor, in der junge Papenburger bei Getränken und in gemütlicher Runde sagen sollen, was sie bewegt und wo sie sich engagieren möchten.