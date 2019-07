Papenburg. Die Woodstock-Ausstellung im Bad Papenburger Zeitspeicher hat es unserem Helmträger besonders angetan. Denn sie weckt besonders lebhafte Erinnerungen.

Zum 50. Jahrestag des Woodstock-Festivals findet im Zeitspeicher eine beachtenswerte Ausstellung statt. Die Fotografien erwecken Erinnerungen: Auch zwei Bad Papenburgerinnen mischten sich damals unters Volk auf die Weiden von White Lake. Die Delegation der Katholischen Landfrauenfront Emsland Nord e. V. entsandte Annegret „Gretchen“ Blumenbrecher von der gleichnamigen Tanzschule und Wirtsfrau Else Bettenbarg ins ferne Amerika, damit sie sich ein persönliches Bild von der Hippiebewegung und deren musikalische Auswüchse machen konnten.

Flower-Power und Blumenkinder legten damals den Grundstein für heutige Garten- und Blumenschauen unseres Städtchens. Moderne Beatmusik war 1969 im Emsland allerdings mit einem kirchlichen Bann belegt. In Bad Papenburg hielt man deshalb die Beatles für eine Fernsehfamilie, die - wie in Bonanza - den Cartwrights auf der Ponderosa nacheiferte. Und Elvis Pressler, wie ihn die meisten Emsköppe nannten, galt als Jeanshosenfabrikant, der angeblich auch den Herrenausstatter Wilkens belieferte.

Else Bettenbarg, die am 16. August 1969 im Backstage-Bereich mit Janis Joplin zum Tee verabredet war und der Sängerin eigens vier Pfund ostfriesischen Kluntje mitbringen musste, gelangte auf dem Woodstock-Festival zu ein wenig Berühmtheit. Der rüpelhafte Auftritt des The Who-Gitarristen Pete Townshend war so gar nicht nach dem Geschmack der resoluten Gastwirtin. Nachdem Townshend eine Gitarre zertrümmert und einem Kameramann in den Hintern getreten hatte, platzte Else der Kragen.

Sie stieg ungeachtet des Live-Auftritts der Kultband auf die Bühne und maßregelte den verblüfften Musiker. Gestenreich und mit den barschen Worten, „Pass bloot up, anners trillt di futt dat Hemd vör d‘ Mors, du Töffel!“, gelang es der Bad Papenburgerin, Townshend zur Raison zu bringen. Else stiefelte frontseits schimpfend von der Bühne und wurde vom Publikum euphorisch über dessen Köpfe getragen. Ein Bild, das um die Welt ging. Ihre dabei von zahlreichen Mikrofonen aufgeschnappten Worte, „De köönt mi maal an de Büxe bölken“, hinterließen auf Roger Daltrey derart Eindruck, dass er daraus später den Hit „Won’t get fooled again“ komponierte.

Selbst der Beatles-Klassiker „Lucy in the Sky – with Diamonds“ erlebte nach dem spontanen Gesang der 400.000 Woodstock-Besucher eine Renaissance, als John Lennon tags darauf „Else on the Stage – with Courage“ in einer TV-Show anstimmte.

Gretchen Blumenbrecher bekam von Else’s Bühnenauftritt indes nichts mit. Überwältigt von der Verkostung einiger Proben Mescalin und Haschisch, die die Bad Papenburger Tanzlehrerin für eine Art Konfekt bzw. Schnupftabak gehalten haben muss, fand sie sich bei „Purple Haze“ zu einem Stelldichein im Tour- Wohnwagen von Jimi Hendrix wieder. Das Resultat dieses Rendezvous war wenige Monate nach Rückkehr in die Ems-Metropole unter ihrer Kittelschürze nicht mehr zu verheimlichen. Gretchen Blumenbrecher gebar einen kerngesunden Jungen, den sie Joe taufte. Hendrix‘ unehelicher Sohn wohnt am Hardy-Loppmann-Ring und studiert im 38. Semester Sozialpädagogik. Gelegentlich hilft er in der Aschendorfer Tanzschule seiner Mutter aus. Wenn diese ihn ruft, bekommt „Hey Joe“ eine ganz neue Bedeutung.