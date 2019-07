Papenburg. Der Papenburger Philipp Walker hat eine Online-Petition gestartet, die das Ziel hat, in der Fehnstadt den Klimanotstand ausrufen zu lassen. Seiner Ansicht nach unternimmt die Stadt zu wenig, um das Klima zu schützen und Ressourcen zu schonen.

Der 25-Jährige, der sich auch bei den Freitagsdemos (Fridays for Future) vor dem Rathaus in Papenburg engagiert, hofft in den nächsten vier bis sechs Wochen auf 300 bis 400 Unterstützer. Nach der Sommerpause will er mit seinem Anliegen im Rathaus und den Stadtratsfraktionen vorstellig werden, um das Thema auf die politische Agenda zu setzen.

"Es muss jetzt gehandelt werden und nicht in ein paar Jahren, dann ist der Klimawandel nicht mehr aufzuhalten", begründet der junge Emsländer sein Vorhaben. Als Beispiele, in denen jeder einzelne täglich die Möglichkeit hat, Ressourcen und damit die Umwelt zu schonen, nennt Philipp Walker den Verpackungsmüll und den Trinkwasserverbrauch. "Es gibt Länder auf der Welt, in denen die Menschen verdursten, weil nicht genügend Trinkwasser zur Verfügung steht. Und wir gießen es in Blumenbeete oder verschwenden es in Privatpools", sagt der Papenburger. Die Stadt müsse da mit gutem Beispiel voran gehen. Erst vor kurzem habe er beobachtet, wie Bauhof-Mitarbeiter der Stadt Papenburg Trinkwasser über einen Hydranten aus dem Leitungsnetz geholt hätten, um damit auf einem Friedhof Pflanzen zu bewässern. "Das muss sich ändern", fordert der Initiator der Petition, der sich auch bei der jüngst gegründeten "Papenburger Bürgerinitiative für artgerechte Tierhaltung und aufbauende Landwirtschaft" engagiert und nach eigenen Angaben Mitglied der Umweltverbänden NABU, BUND, Greenpeace und WWF ist.

Wer die Petition unterstützen möchte, kann sich im Internet unter avaaz.org beteiligen. Unter philippwalker-papenburg.de berichtet der 25-Jährige mehr über sich und sein Engagement für den Naturschutz. Der 25-Jährige will auch über Unterschriftenlisten um Unterstützer werben, zum Beispiel bei den "Fridays for Future"-Demos vor dem Rathaus. Diese werden allerdings erst nach den Sommerferien fortgesetzt.