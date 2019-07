Papenburg. Mit einem Sammelergebnis von exakt 1428,81 Euro aus dem Jahr 2018 ist das Sammelschiffchen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), das im Besucherzentrum der Meyer Werft steht, das ertragreichste von rund 60 in ganz Papenburg.

Kai Nehe, Chef der Papenburg Marketing GmbH (PMG), die das Besucherzentrum betreibt, freut sich über das gute Ergebnis. „Die Arbeit der Seenotretter ist sehr wichtig für eine sichere Schifffahrt und wir sind sehr stolz darauf, dass die zahlreichen Gäste des Besucherzentrums diese wichtige Organisation unterstützen“, erklärt Nehe in einer Pressemitteilung der PMG.

In das Besucherzentrum der Meyer Werft kommen jährlich rund 250.000 Gäste, die sich über den Bau moderner Kreuzfahrtschiffe mit den neuesten Antriebstechnologien informieren. „Ohne diese vielen Besucher könnten wir diese wertvolle Spende gar nicht entgegennehmen“, betont Karl-Heinz Willmann, ehrenamtlicher Mitarbeiter der DGzRS in Papenburg, der sich mit einem Kollegen um die Sammelschiffe im Stadtgebiet kümmert. Bundesweit gibt es rund 12.000 dieser speziellen Sammelbehälter mit einem Gesamterlös von mehr als einer Million Euro jährlich.

Nach Angaben der Seenotretter, die ihre Arbeit ausschließlich durch Spenden und freiwillige Zuwendungen finanziert, fließt von jedem gespendeten Euro 85 Cent direkt in den Rettungsdienst auf See. Im vergangenen Jahr waren 60 Seenotrettungskreuzer und -boote an Nord- und Ostsee 2156-mal im Einsatz und haben 356 Menschen aus Seenot gerettet und so 56 Boote vor einem Totalverlust bewahrt. Seit dem Jahr 1865 haben die Seenotretter fast 85.000 Menschen gerettet.