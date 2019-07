Moorfläche Moor Johann-Bunte-Straße Papenburg (Stand Juni 2016) Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. Gleich drei Mal mussten Feuerwehr und Polizei am Wochenende zu einer Moorfläche an der Johann-Bunte-Straße in Papenburg ausrücken. Die Polizei schließt nicht aus, dass Brandstifter das Moor in Flammen setzen wollten und sucht Zeugen.