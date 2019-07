Papenburg. Papenburg Kultur bereitet einen Taiwan-Tag vor. Dabei spielen die beiden Filmtalente Zhi-Xiang Wang und Goh Yong Jian eine Rolle.

Die beiden sind Ende der vergangenen Woche in der Fehnstadt eingetroffen. Sie bleiben bis Ende August und werden ihre Eindrücke vor allem filmisch festhalten. Bei der Eröffnung der Woodstock-Ausstellung im Zeitspeicher am vergangenen Freitag waren sie bereits mit der Kamera dabei.

Wie Kulturreferent Ansgar Ahlers sind der Regisseur und Drehbuchautor Wang sowie Jian zum interkulturellem Austausch in Papenburg. "Sie werden hier über den Sommer das Papenburger Alltagsleben und das breitgefächerte Kulturprogramm in der Stadt miterleben und in einem filmischen Tagebuch festhalten", sagt Ahlers. Dazu gehört nach seinen Worten das Alltagsleben ebenso wie einzelne Veranstaltungen im Rahmen der Blumenschau, der Woodstock-Ausstellung sowie das Bürgerfest Mitte Juli auf Gut Altenkamp.



Die Filmaufnahmen sollen auch als Werbung für Papenburg in Taiwan und anderen Ländern dienen. Ahlers verfügt durch seine Tätigkeit als Regisseur über ein engmaschiges Netzwerk in der internationalen Filmbranche.

„Wir sind sicher, dass die beiden in Papenburg von allen herzlich aufgenommen werden und möchten die Mitbürger bitten die beiden Talente bei ihrem Vorhaben zu unterstützen, das facettenreiche Leben in Papenburg filmisch zu dokumentieren“, erklärt Ahlers. Im Gegenzug sollen zwei Talente aus Papenburg im kommenden Jahr nach Taiwan reisen, um das Land kennenzulernen und filmisch zu dokumentieren.

Der Papenburger Taiwan-Tag ist für Samstag, 27. Juli 2019, geplant. Der vorläufige Plan sieht Ausstellungen, Kulturstände und Workshops vor. Das Programm soll von 11 bis 17 Uhr auf dem Vorplatz vor dem Rathaus sowie im Anbau des Verwaltungsgebäudes laufen.

Als Auftakt sind am Freitag, 26. Juli, ab 18 Uhr in der Stadthalle Forum Alte Werft ein Vortrag des Repräsentanten Taiwans in Deutschland, Jhy Wei Shieh, sowie eine Filmpräsentation von Wang geplant.

Anzeige Anzeige

Nicht mehr dabei sein wird Nishant Kumar. Der Regisseur aus Indien hatte in den vergangenen Wochen mit Schülern der Michaelschule, der Heinrich-Middendorf-Schule und dem Mariengymnasium Papenburg das Theaterstück "The World Today" entwickelt und am Sonntagabend im Theater auf der Werft aufgeführt. Er reist in dieser Woche zurück in seine Heimat.