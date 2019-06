Papenburg. Bei einem Verkehrsunfall auf der Rheiderlandstraße in Papenburg sind am frühen Sonntagabend zwei junge Autofahrerinnen schwer verletzt worden. Der Straßenabschnitt zwischen Bethlehem und Splitting war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.50 Uhr, der Hergang des Unglücks war zunächst unklar. Nach ersten Angaben eines Polizeisprechers vor Ort ist eine der beiden Frauen, die in Richtung Splitting unterwegs war, mit ihrem Wagen, einem Audi aus dem Landkreis Leer, in den Grünstreifen geraten. In der Folge habe sie die Kontrolle über den Pkw verloren und zu stark gegengelenkt, sodass der Wagen auf die Gegenfahrbahn kam. Dort prallte ihr Auto auf einen Hyundai.

Die beiden Fahrerinnen saßen jeweils alleine im Wagen. Eine wurde von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Wrack ihres Autos geborgen. Beide Fahrerinnen kamen in ein Krankenhaus. Die Papenburger Ortsfeuerwehren Untenende und Aschendorf waren nach Angaben von Stadtbrandmeister Josef Pieper mit vier Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften angerückt.