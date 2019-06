Papenburg. Zum 1. Juli 2019 geht das Willkommenspaket der Stadt Papenburg an den Start.

Ab Montag erhalten Eltern, deren Baby ab dem 1. Juli geboren ist und den Erstwohnsitz in Papenburg hat, das Paket. Wie es in einer Pressemitteilung der Stadt weiter heißt, besteht das im vergangenen Jahr auf den Weg gebrachte Paket-Konzept aus einem Fairtrade-Turnbeutel, in dem sich eine Glückwunschkarte des Bürgermeisters, Informationsmaterial zum Elterngeld und zur Papenburg-Card, ein Elterngeldantrag, ein Papenburg-Gutschein im Wert von 20 Euro sowie ein Frosch-Greifling befindet. „Druckfrisch ist auch der neue Familienwegweiser der Stadt Papenburg enthalten, der jungen Familien hilfreiche Tipps bietet“, erklärt Fachbereichsleiterin Birgit Lelonek.

Die Ausgabe des Willkommenspakets erfolgt nach Angaben der Stadtverwaltung bei Anmeldung des Kindes und Ausstellung der Geburtsurkunde im Standesamt während der regulären Öffnungszeiten (montags, dienstags, donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, mittwochs von 8.30 bis 12 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr).

Sollte ein Kind nicht in Papenburg geboren sein, aber mit Erstwohnsitz hier gemeldet werden, könne das Paket in der Koordinierungsstelle Ehrenamt und Senioren, Kirchstraße 7, abgeholt werden. Die Koordinierungsstelle ist montags von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Darüber hinaus kann laut Stadt auch telefonisch (04961 82214) ein Termin vereinbart werden. In diesem Fall wird darum gebeten, die Geburtsurkunde des Babys und einen Personalausweis eines Elternteils mitzubringen.