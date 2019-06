Kinofilme kostenlos am Arkadenhaus in Papenburg erleben CC-Editor öffnen

Auf dem Kirchplatz am Arkadenhaus in Papenburg werden am Samstag, 29. Juni zwei Kinofilme gezeigt. Grund ist das 150-jährige Bestehen der Ostfriesischen Volksbank. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. Die Ostfriesische Volksbank (OVB) veranstaltet im Rahmen ihres 150-jährigen Jubiläums in diesem Sommer ein Open-Air-Kino in den Städten und Gemeinden ihres Geschäftsgebietes. Am Samstag, 29. Juni 2019, kommt Papenburg in diesen Genuss.