Papenburg. Auf das erwartet hohe Interesse ist am Donnerstagabend die Gründung einer Bürgerinitiative (BI) gegen die Hähnchenmastställe an der Bokeler Straße in Papenburg gestoßen. 122 Personen beteiligten sich an dem Verein, der von zwei jungen Papenburgerinnen geführt wird.

Um 21.12 Uhr brandete am Donnerstagabend lauter Applaus auf in der Alten Drostei am Hauptkanal. Mit der Verabschiedung der Satzung war der Verein, der organisatorisch hinter der Bürgerinitiative steht, gegründet. Die Anwesenden einigten sich mehrheitlich auf den Namen „Papenburger Bürgerinitiative für artgerechte Tierhaltung und aufbauende Landwirtschaft“. Der ergänzende Vorschlag „aufbauende Landwirtschaft“ war aus den Reihen der Anwesenden gekommen und kennzeichnet eine Landwirtschaft, die die Bodenfruchtbarkeit („Boden wieder gut macht“) in den Mittelpunkt bäuerlichen Handelns stellt.



Zur Vorsitzenden wählten die Gründungsmitglieder einstimmig Mareike Kowalczyk. Die 23-Jährige ist überzeugte Vegetarierin, wie sie berichtete, und hat vor einigen Jahren ein Haus in Bokel gekauft, das sich im Einzugsgebiet des geplanten Maststalls im Bereich Bokeler Straße/Dammstraße befindet. "Es ist Wahnsinn, dass heute Abend hier so viele Leute erschienen sind und ein Zeichen setzen wollen für Tierschutz. Ich bin total froh. Es lohnt sich zu kämpfen", sagte die Vorsitzende nach ihrer Wahl. Ebenfalls einstimmig zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde Deborah Laux gewählt. Die 19-Jährige hat 2018 ihr Abitur gemacht und wird ab Herbst studieren. Schriftführerin des Vereins ist die 57 Jahre alte Hausfrau Ute Stahmer, Schatzmeister der 55-jährige Kaufmann Manfred Bertelmann.

Etwa zwei Millionen Tiere im Jahr

Zu Beginn des Abends hatte Versammlungsleiter Ralf Uchtmann noch einmal die Hintergründe erklärt, wie es zu der Idee kam, eine derartige Initiative zu gründen. Der Landwirt, der derzeit einen Betrieb mit Milchkühen und 80.000 Hähnchen im Bokeler Bogen betreibt, soll umsiedeln, damit der Hafen und damit insbesondere die Meyer Werft erweitert werden können. Die Initiatoren halten indes die Größe der neuen Maststallanlage für bis zu 240.000 Tieren, zwei Wohneinheiten für den künftigen Betriebsleiter (der Sohn) und die Eltern sowie eine Maschinenhalle für überdimensioniert. Bei sieben bis neun „Durchgängen“ im Jahr, wie es Uchtmann sagte, sei mit etwa zwei Millionen gemästeten Hähnchen pro Jahr zu rechnen. Eine „gewaltige Zahl“, die enorme Emissionen und LKW-Transporte mit sich bringe, so der UWG-Ratsherr, der wie alle anderen politisch aktiven Anwesenden betonte, als Privatperson zu agieren.

Der Ausschluss für Infrastruktur hat mit knapper Mehrheit beschlossen, das notwendige Bebauungsplanverfahren zu starten, der Verwaltungsausschuss hat dem ebenfalls zugestimmt, sodass das Verfahren nun formal gestartet ist. Nun werden Gutachten eingeholt und die Öffentlichkeit (insbesondere die Anlieger) beteiligt, die bei Offenlage der Pläne Einwände erheben können. Wann dies sein wird, steht noch nicht fest. Am Ende entscheidet der Stadtrat. "Der nächste Schritt in diesem Verfahren ist die öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses. Damit setzt die Verwaltung den gefassten Beschluss um", teilte Stadtsprecherin Karin Evering am Freitag mit. Die Bekanntmachung erfolge voraussichtlich in der kommenden Woche, spätestens in der 28. Kalenderwoche (8. bis 13. Juli), also in den Sommerferien.



Initiatoren: Bokeler Bogen auch ohne Aussiedlung möglich

Uchtmann berichtete, der Landwirt habe zwar 5,65 Hektar Land gekauft, benötige aber noch mehr für das Vorhaben. Auch deshalb sei es noch nicht zu spät für die Initiative. Falsch seien Aussagen, die Hafen- und Werfterweiterung sei ohne das Aussiedeln des letzten verbliebenen Landwirts in dem Areal nicht möglich. Der Bau des Logistikzentrums und des Parkplatzes beweisen das Gegenteil, sagte Ralf Diedrichs.

Erste Amtshandlung des Vorstandes nach der Eintragung ins Vereinsregister und der Beantragung der Gemeinnützigkeit ist, das Gespräch mit dem Landwirt zu suchen und ihn zum Umdenken zu bringen, zum Beispiel hin zu Biolandwirtschaft. „Wir sind nicht gegen den Landwirt, den Bokeler Bogen oder die Meyer Werft, sondern ausschließlich gegen die Massentierhaltung. Die Hähnchen müssen art- und tiergerecht gehalten werden. Es ist ein Punkt erreicht, an der ein Umdenken erforderlich ist und wir alle die Ernährung umstellen müssen“, betonte Uchtmann.

Zweck ist Tier-, Umwelt- und Naturschutz



Als Zweck der BI ist in der Satzung angegeben der Einsatz für Tier-, Umwelt- und Naturschutz. Mensch, Tier und Umwelt sollen vor den Beeinträchtigungen, die Massentierhaltung verursacht, geschützt werden. Ralf Diedrichs, der als Wahlleiter fungierte, bekräftigte, die BI werde alle Wege gehen, die möglich sind, um die Ställe zu verhindern. Hermann-Josef Schomakers aus Surwold bekräftigte, die Initiative mit Erfahrung und Kontakten zu unterstützen. Er hat bereits mit Unterstützung von Fachanwälten und Gegengutachten zwei Mal Mastställe in der Samtgemeinde Nordhümmling verhindert.

Zeitnah will die BI einen Diskussions- und Informationsabend zu artgerechter Tierhaltung veranstalten. Der Mindestmitgiedsbeitrag beträgt 12 Euro, nach oben gibt es keine Grenze. Mitgliedsanträge gibt es unter https://bi-mastställe.chayns.net