Beatrice Egli am Freitag in Papenburg zu Gast

Mit der TV-Sendung "Schlager sucht Liebe" erlitt Beatrice Egli Schiffbruch. Nun konzentriert sie sich wieder auf ihre Gesangskarriere. Foto: Bernd-Michael Maurer/TV NOW/RTL

Papenburg. Die Schlagersängerin Beatrice Egli stellt am heutigen Freitag, 28. Juni 2019 im Media-Markt an der Alten Werft in Papenburg ihr neues Album "Natürlich!" vor und steht für Autogramme zur Verfügung. Auch die Dry Dudes werden vor Ort sein.