Münster/Papenburg. Im Missbrauchsprozess am Landgericht Münster, in dem sich ein 47-Jähriger aus dem nördlichen Emsland verantworten muss, hat nach der leiblichen Tochter auch die Stieftochter den Angeklagten belastet.

Die Taten sollen sich wie berichtet zwischen 2003 und 20011 in Rheine und Hörstel im Münsterland ereignet haben, und zwar in der Wohnung des Mannes, der inzwischen im nördlichen Emsland lebt. Der Anklage zufolge geht es um insgesamt vier Vorfälle. Bei der leiblichen Tochter soll es um schweren sexuellen Missbrauch gegangen sein, bei der Stieftochter um einen weniger schweren Fall des sexuellen Missbrauchs. Beide Opfer waren zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Tat minderjährig. Der Angeklagte bestritt die Taten zu Prozessauftakt Ende Mai.

Die leibliche Tochter, inzwischen 23 Jahre alt, hatte bei ihrer Aussage am zweiten Verhandlungstag den 47-Jährigen schwer belastet. Bei der Tat im Jahr 2003 soll es dem Opfer zufolge zum Geschlechtsverkehr mit der damals Siebenjährigen gekommen sein.

Aussage per Videoschaltung

Nun sagte die Stieftochter am Landgericht aus. Ihre Aussage wurde per Videoschaltung in den Gerichtssaal übertragen, weil das Opfer darum gebeten hatte, nicht ihrem Stiefvater begegnen zu müssen. Die inzwischen 22-Jährige schilderte, wie der Angeklagte in ihr Schlafzimmer gekommen sei und sie mehrfach im Intimbereich berührte. Zu einem Geschlechtsverkehr soll es nicht gekommen sein. Ihre jüngere Schwester, inzwischen 21 Jahre alt, die im Anschluss als Zeugin aussagte, berichtete, dass sie den Vorfall beobachtet habe. Sie sei ins Zimmer gekommen und habe den Angeklagten im Bett liegend gesehen. Der Vorfall soll sich 2011 in dem damals gemeinsam bewohnten Haus in Hörstel ereignet haben, und zwar zu der Zeit, als die Mutter sich in einer zweiwöchigen Reha-Maßnahme befunden habe, also nicht in dem Haus anwesend war.

Die Beweisaufnahme ist noch nicht abgeschlossen. Am Dienstag, 2. Juli, wird eine Sachverständige vom Gericht befragt, die etwas zur Glaubwürdigkeit der Aussagen der beiden Opfer sagen soll. Danach könnte es ein Urteil geben.