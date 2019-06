Papenburg. Das letzte Juniwochenende 2019 im nördlichen Emsland steht auf verschiedene Weisen im Zeichen der Musik, hat künstlerisch aber auch anderweitig einiges zu bieten. Die Post dürfte auf dem Papenburger Schießfest abgehen. Und auch andernorts geht die Schützenfestsaison weiter.

Zum 50. Jahrestag des legendären Woodstock-Festivals findet in verschiedenen Städten Europas die Ausstellung "Woodstock Vision" des amerikanischen Fotografen Elliott Landy statt. Am Samstag, 29. Juni 2019, wird die Ausstellung ab 9 Uhr im Papenburger Zeitspeicher geöffnet. Sie läuft bis zum 2. September. Wer am ersten Wochenende im Hippie-Outfit erscheint, erhält eine 50-prozentige Ermäßigung auf den Eintritt, der regulär 5 Euro (Erwachsene) kostet. Kinder zahlen 3 Euro. Am Samstagabend spielt vor dem Zeitspeicher ab 18.30 Uhr die Greg-Dacks-Band.



Konzertiert ins Horn stoßen werden am Sonntag, 30. Juni 2019, die Jagdhornbläser beim Landeswettbewerb auf dem Gelände des Emslandmuseums Schloss Clemenswerth in Sögel. Der Wettbewerb läuft von 8 bis etwa 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Erwartet werden mehr als 50 Bläsergruppen. Im Rahmen der Siegerehrung ist ein gemeinsames Abschlusskonzert vorgesehen.

Apropos Clemenswerth: Im Emslandmuseum läuft ab Samstag und bis zum 1. September die Ausstellung „Der Blick des Malers Werner Heinze“. Unterdessen lädt das Gymnasium Papenburg anlässlich seines 150-jährigen Bestehens am Freitag ab 14 Uhr zu einem Schulfest samt Zirkusvorstellungen um 16 und 19 Uhr ein. Ab 18 Uhr wird zudem gegrillt.

An der Volkshochschule Papenburg wird am Freitag ab 19 Uhr das Ende des Projekts „Vielfalt erleben und mitgestalten in Papenburg“ gefeiert. Auf dem Programm steht ein Vortrag mit dem Titel „Afrika und das Klima“ sowie Musik mit der Formation „Revolution R“ ein. Der Eintritt ist frei. Zudem wird kostenlos afrikanisches Essen angeboten.

Der Zweigverein St. Antonius des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) ist Gastgeber des Diözesan-Frauenbundtages am Samstag, 29. Juni 2019, in Papenburg. Dazu wird auch der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode erwartet, der mit den Gläubigen ab 17 Uhr einen Gottesdienst in der St.-Antonius-Kirche feiert. Teil des Programms, das von 10 bis 18 Uhr läuft, ist im Theater auf der Werft ein Kirchenkabarett ab 11.30 Uhr mit Ulrike Böhmer. Der Eintritt kostet 6 Euro. Außerdem werden ab 14 Uhr auf dem Platz vor Meyers Mühle „Themeninseln“ aufgebaut.

Wieder mit einer Mallorca-Party verbindet der Schießverein von 1924 Papenburg sein Schieß- und Volksfest am Obenende. Zum Auftakt am Freitag um 19 Uhr stimmt die Westernhagen-Coverband „Mit 18“ im Zelt auf das Festwochenende ein. Am Samstag können die Gäste bis nach Mitternacht feiern, unter anderem bei einer Mallorca-Party mit „Party Rocket Flying Passenger“. Schützenfest gefeiert wird derweil an zwei Tagen in Neulehe.

Livemusik unter freiem Himmel mit vier Bands wird am Samstag ab 19 Uhr bei der fünften Auflage des Festivals „Sommer:Rock“ in Spahnharrenstätte geboten.

In Ihrhove steht am Samstag und Sonntag zum 41. Mal der Bottermarkt an. Das Programm unter anderem mit Flohmarkt, Fundsachenversteigerung und Livemusik unter anderem mit den Hoofbeats am Sonntag ab 14 Uhr beginnt um 10 Uhr.

Kulturell beschlossen wird das Wochenende mit dem Theaterprojekt „The World Today“ am Sonntag, 30. Juni, ab 18 Uhr im Papenburger Theater auf der Werft. Dazu hat das indische Schauspieltalent Nishant Kumar zusammen mit Schülern aus Papenburg Szenen entwickelt, die die Probleme der heutigen Zeit behandeln und visualisieren. Der Eintritt kostet 6 Euro.