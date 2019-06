Die Fläche vor dem Sparkassen-Gebäude wird nach Papenburgs langjährigem Stadtbaurat Dieter Schämann benannt werden. Foto: Gerd Schade

Papenburg. Mit Eröffnung der Kernzeit für die Blumenschau am Mittwoch, 17. Juli 2019, soll die Benennung der Fläche am Hauptkanal zwischen der Sparkasse Emsland und dem Alten Gasthaus Kuhr in Papenburg in Dieter-Schämann-Platz erfolgen.