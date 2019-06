Papenburg. Wie können Signale einer Kindeswohlgefährdung erkannt werden? Beim Netzwerktreffen „Frühe Hilfen“ im Papenburger Niels-Stensen-Haus wurden Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, wie Unsicherheiten bei der Einschätzung ausgeräumt werden können.

Marion Möller vom Fachbereich Jugend beim Landkreis Emsland machte deutlich, dass die Mitarbeiter der Kindertagesstätten einen Schutzauftrag nach dem Sozialgesetzbuch wahrnehmen. In der Konsequenz müsse zum Schutz des Kindes bei entsprechenden Signalen gehandelt werden. „Die Betreuer haben hier einen Spagat zu vollziehen, zumindest dann wenn, die Signale nicht klar erkennbar und einzuordnen sind und die vertrauensvolle Arbeit mit Eltern nicht gefährdet werden soll“, so Birgit Berssen von der Caritas-Beratungsstelle Papenburg.

"Schlechtes Bauchgefühl"

Umso erfreuter zeigte sie sich, dass es Unterstützungsmöglichkeiten durch das Psychologische Beratungszentrum (PBZ) aus Papenburg gebe. Mit der Überschrift „Schlechtes Bauchgefühl beim Verdacht auf Kindeswohlgefährdung“ stellten Dr. Christopher Trouw und Dr. Christiane Böckmann vom (PBZ) den rund 30 Teilnehmern Hilfen vor. „Der Begriff Kindeswohlgefährdung ist breit gefächert. Angemessenes Handeln ist daher umso wichtiger“, betonte Trouw. Ihm Rahmen eines lebens- und praxisnahen Rollenspiels stellte er mit Böckmann klar definierte Angebote vor. „Erstgespräche mit den Ratsuchenden führe ich in diesem Zusammenhang grundsätzlich selbst und beauftrage dann einen Mitarbeiter“, erklärte Trouw. Denn im Rahmen dieses Vieraugenprinzips werde sichergestellt, dass jede Fragestellung bei diesem äußerst wichtigen Thema einen Abschluss findet. Er machte aber auch deutlich, dass während der gesamten Begleitung keine Namen von Betroffenen genannt werden.

Trainer für Elterngespräche

Das PBZ ist eine Einrichtung des Bistums Osnabrück und helfe beispielsweise bei der Einschätzung der Gesamtsituation und der Dringlichkeit, geht auf die Emotionen der Betreuer ein und lotet die Möglichkeiten aus. „Wir fungieren in diesem Zusammenhang auch als Coach bei der Vorbereitung von Elterngesprächen“, betonte Böckmann.

In Arbeitsgruppen hatten die Teilnehmer anschließend die Möglichkeit, einige Fallbeispiele mit Hilfe von Schutzplänen zu erörtern. Im Anschluss verabschiedeten die Teilnehmer einstimmig ihr Leitbild.



Netzwerk 2010 gegründet

Das Netzwerk „Frühe Hilfen“ wurde im 2010 mit der Caritas gegründet. Es unterstützt junge Familien mit Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in vielen Lebenslagen. Der Caritasverband für den Landkreis Emsland engagiert sich hier, indem er fachlich begleitete "Frühstart"-Gruppen in Kindertagesstätten anbietet, bei Bedarf ehrenamtliche Unterstützung im Einzelfall vermittelt und eng mit anderen Helfersystemen kooperiert. Im Mittelpunkt des Netzwerkes stehen emsländische Fachkräfte, die in unterschiedlichen Bereichen beruflich Kinder und Eltern betreuen und begleiten. Dazu zählen anerkannte Beratungsstellen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, des Gesundheitswesens sowie der Eltern- und Familienbildung.

Das Motto des Netzwerktreffens Frühe Hilfen im nördlichen Emsland lautet: Einander kennen - voneinander wissen - miteinander abgestimmt für und mit Familien arbeiten.

Anzeige Anzeige

Ansprechpartner und Kontaktstellen

Neue Netzwerkpartner, die Interesse haben, mitzuarbeiten und sich für junge Familien zu engagieren, sind herzlich willkommen und können sich bei Birgit Berssen unter Tel. 04961 94410 oder bei Marion Möller, Landkreis Emsland, unter Tel. 05931 441413 melden. Eltern mit kleinen Sorgen oder in schwierigen Situationen können sich zudem an die kostenlose Hotline 0800 1110550, an www.bke-elternberatung.de oder direkt an das Psychologische Beratungszentrum in Papenburg (Telefon 04961 3456) wenden.