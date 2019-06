Bei dem 22-Jährigen wurde Diebesgut im Wert von 380 Euro gestohlen. Foto: Katharina Heimeier/dpa

Papenburg. Ein offenbar gewerbsmäßig, also sehr professionell, vorgehender, 22 Jahre alter Ladendieb ist in Papenburg im Schnellverfahren zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Ihm konnten Taten in den Geschäften Kaufland und C&A in der Fehnstadt nachgewiesen werden.