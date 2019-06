Wie ihren Augapfel hüten die Hunde Max und Duke den kleinen Liam. Foto: Universal Studios

Papenburg. In den Kinos in Papenburg und Meppen geht es ab Donnerstag, 27. Juni 2019, tierisch zu. Neu auf der Leinwand ist "Pets 2", die Fortsetzung des erfolgreichen Animationsfilms darüber, was Haustiere erleben, wenn Herrchen oder Frauchen nicht daheim sind. Ernsteres hat die Papenburger VHS-Filmrolle im Programm.