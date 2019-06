Papenburg. Die CDU Papenburg-Aschendorf begrüßt es, dass der nach ihrer Auffassung entscheidende Flächenerwerb im geplanten Hafenerweiterungsgebiet Bokeler Bogen unmittelbar bevorsteht. Zugleich freue sie sich, dass sich die Meyer Werft klar zum Standort Papenburg bekenne und im Bokeler Bogen für 40 Millionen Euro ein Logistikzentrum baut.

„Das ist der Startschuss für die Umsetzung des Bokeler Bogens und bestätigt unsere politische Arbeit“, so CDU-Stadtverbandsvorsitzender Burkhard Remmers und CDU-Fraktionschef Pascal Albers in einer gemeinsamen Erklärung. „Es zeigt sich, dass der Bokeler Bogen viele tausende Arbeitsplätze sichert und viele hunderte neue Jobs schafft. Dadurch werden vielen Menschen und Familien eine Zukunft in sozialer Sicherheit ermöglicht. Der letzte Flächenerwerb macht die Verlegung der K 158 endlich möglich, die so elementar wichtig ist für die langfristige Standortsicherung der Werft, ihren mehreren tausend Arbeitsplätzen und der Investition des neuen Logistikzentrums. Auch wird es dazu führen, dass sich Zulieferer der Werft und weitere neue Industriebetriebe dort ansiedeln können. Der Bokeler Bogen ist unsere einzige Möglichkeit ein hafengebundenes Industrie- und Gewerbegebiet vorzuhalten.“



Die CDU habe auf Stadt- und Landkreisebene viele Jahre für den Hafenentwicklungsplan 2025 gestritten und verantwortlich die Beschlüsse auf den Weg gebracht, erklärt der Stadtverband weiter. So seien schon viele Millionenbeträge in den Flächenerwerb im Bokeler Bogen, die Planungen für die Verlegung der K 158 und den Neubau der Seeschleuse eingesetzt worden. „Das konsequente Verfolgen dieses Ziels war kein Selbstzweck, sondern das Bemühen Papenburg mit vielen neuen Arbeitsplätzen zukunftsfähig und attraktiv zu machen,“ so Remmers und Albers.

"In dieser großen Verantwortung haben wir nach intensiven Diskussionen auch der Einleitung eines Prüfverfahrens zur eventuellen Errichtung eines Hähnchenmaststalles zugestimmt. Der im Bokeler Bogen weichende Landwirt muss eine faire Chance erhalten, sich und seinem Sohn eine berufliche Existenz zu sichern. Es geht hier um keinen auswärtigen Investor, sondern um einen Papenburger landwirtschaftlichen Betrieb, der für die Zukunft Papenburgs seine Hofstelle aufgibt."

Auch die CDU sei sich sicher, dass sich vieles verändern müsse. Die Landwirtschaft müsse nachhaltiger, die Tierhaltung rücksichtsvoller und insbesondere das Konsumverhalten der Menschen auf der Jagd nach dem billigsten Fleisch sich ändern. Das Ziel, die Massentierhaltung neu zu definieren, sei auch das Ziel der CDU. Daher wird die CDU nach eigenem Bekunden das Gespräch mit der örtlichen Landwirtschaft suchen.

In der Politik gebe es aber kein „schwarz und weiß“. Politik brauche Abwägungen. "Wir haben die Abwägung getroffen und der Einleitung des Prüfverfahrens für ein Sondergebiet Gewerbliche Tierhaltung zugestimmt, um die Entwicklung Papenburgs zu fördern." In dem Verfahren werde zunächst geprüft, in welchem Rahmen eine gewerbliche Tierhaltung überhaupt möglich sein könnte. Hier stehe man am Anfang des Verfahrens. "Wir als CDU werden uns für Verbesserung einsetzen und den Blick auf die Schutzgüter Mensch, Tier, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft legen."

Der neue Betrieb werde, wenn das Verfahren erfolgreich abgeschlossen werden würde, nur noch 720 statt 800 Großvieheinheiten haben. Die „Großvieheinheit“ ist ein Umrechnungsschlüssel zum Vergleich verschiedener Nutztiere aufgrund ihres Lebendgewichtes. Hinzu kämen weitaus bessere Filteranlagen und die neuesten Umweltauflagen des Bundesimmissionsschutzgesetzes, argumentieren die Christdemokraten.