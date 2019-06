Aschendorf/Osnabrück. Seit zwei Wochen sind sie unterwegs und haben schon mehrere Tausend Kilometer entlang der Ostseeküste hinter sich gebracht. Das Team "Volvgang" aus Aschendorf und Osnabrück fährt derzeit durch das Baltikum.

Mit mehr als 270 Team sind sie am 15. Juni in Hamburg gestartet, mittlerweile sind die"Volvgang"-Mitglieder mit ihren alten Volvos im Baltikum unterwegs. Sie haben Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Russland bereits hinter sich gelassen, wie das Team mitteilt. "Die Lofoten waren landschaftlich für uns ein Traum. Diese sind durchzogen von wunderschönen, weißen Sandstränden, türkisem Wasser und Bergketten - sodass es schwer fiel sich auf das Autofahren zu konzentrieren", teilt Catharina Hüsers aus Aschendorf mit.









Ein besonderer Moment war für das Team auch der Stopp am Nordkap. Bei frischen 5 Grad Celsius wurde um vier Uhr morgens ein Erinnerungsfoto gemacht. Zu dieser Jahreszeit wird es dort nie richtig dunkel. "Durch den fehlenden Sonnenuntergang dauern unsere Tage manchmal länger als beabsichtigt", schreibt das Team. Insgesamt hatten die vier Freunde nur kleinere Pannen, die eigenständig wieder behoben werden konnten. Nachts wird im Auto geschlafen. Bevor sie am 30. Juni in Hamburg an der Abschlussveranstaltung teilnehmen, durchfahren sie noch derzeit Estland, dann folgen noch Lettland, Litauen, Kaliningrad und Polen.

Die Spenden, die das Team während der Rallye sammelt, haben sich mittlerweile auf mehr als 7000 Euro erhöht. Damit werden soziale Projekte wie etwa das Kinderhospiz "Helpful" in Papenburg unterstützt. Wer die Reiseroute live verfolgen will und mehr vom Team "Volvgang" lesen möchte, besucht die Seite volvgang.de.