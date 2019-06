Papenburg. Einen Appell an die Politik, überzogene Vorschriften beim Wohnungsbau auf den Prüfstand zu stellen, hat der Vorstand des Bauvereins Papenburg auf der Mitgliederversammlung im Hotel Park Inn gerichtet.

Aufsichtsratsvorsitzender Winfried Nehe zufolge werde dadurch der Bau neuer Wohnungen ausgebremst. Ohnehin sei der Neubau von bezahlbaren Wohnungen, bei den stark gestiegenen Grundstücks- und Baupreisen, fast unmöglich geworden. Der Bauverein wird nach Angaben von Nehe aber weiterhin versuchen, auch für Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen, neuen Wohnraum zu schaffen.



Zuwanderung von Arbeitskräften

Wie aus dem Geschäftsbericht des Bauvereins für das Jahr 2018 hervorgeht, steige die Einwohnerzahl in Papenburg, insbesondere durch die Zuwanderung von Arbeitskräften, weiter an. Die Menschen müssten auf dem örtlichen Wohnungsmarkt mit Wohnraum versorgt werden. Hier würden insbesondere Wohnungen im bezahlbaren Marktsegment benötigt.

Drastisch steigende Grundstückspreise

Aufgrund der angespannten Wohnungsmarktsituation in Papenburg seien weitere Neubaumaßnahmen erforderlich, um für eine Entspannung des Marktes zu sorgen. Drastisch gestiegene Grundstückspreise und immer weiter steigende Baukosten führten jedoch dazu, dass aus wirtschaftlicher Sicht, sozialverträgliche Mieten kaum noch zu erreichen seien.

632 Wohnungen im Bestand

Im eigenen Bestand hat der Bauverein derzeit 632 Wohnungen. Im vergangenen Jahr wurden zwei Neubauten mit 15 barrierefreien und zwei rollstuhlgerechten Mietwohnungen an der Langeooger Straße fertiggestellt und bezogen. Dem Verein zufolge steht den Mietern auch der an diesem Standort neu entstandene Mietertreff für gemeinsame Aktivitäten oder auch private Geburtstagsfeiern zur Verfügung.

Bäder werden saniert, Heizungen ausgetauscht

Auch die Geschäftsstelle des Bauvereins ist im vergangenen Jahr in den Neubau an der Norderneyer Straße eingezogen. Den Mitarbeitern und Handwerkern stünden nun ausreichend Büro- und Lagerflächen sowie Sozialräume zur Verfügung. Für die Neubaumaßnahmen investierte die Genossenschaft 3,7 Millionen Euro.

Zudem sei auch eine Million Euro in die Instandhaltung und Modernisierung der Bestandsgebäude investiert worden. Schwerpunkte waren hier Badsanierungen und der Austausch von Heizungsanlagen, die auch in 2019 fortgesetzt würden.

Anzeige Anzeige

Die durchschnittliche Miete betrug im Geschäftsjahr 4,45 Euro je Quadratmeter Wohnfläche und liege damit nach Angaben des Bauvereins deutlich unterhalb der Marktmiete in Papenburg. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr sei im Wesentlichen auf den Zugang der Neubauwohnungen zurückzuführen.

Wie Vorstandsvorsitzende Marita Siebrands mitteilte, hat die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2018 aufgrund der starken Neubautätigkeit erstmalis die 20-Millionen Euro-Grenze überschritten. Aus dem erwirtschafteten Jahresüberschuss in Höhe von 407.000 Euro sind Siebrands zufolge 360.000 Euro den Rücklagen zugeführt worden. Die Mitglieder beschlossen aus dem verbleibenden Bilanzgewinn wieder eine Dividendenausschüttung in Höhe von 4 Prozent auf Ihre Geschäftsanteile. Somit werden 33.216 Euro € an die Mitglieder ausgeschüttet.



Mit Steffen Goldenstein wurde auf der Versammlung das 1000. Mitglied des Bauvereins begrüßt. Bei den Wahlen wurde Aufsichtsratsvorsitzender Winfried Nehe für weitere drei Jahre in den Aufsichtsrat gewählt.