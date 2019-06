Feierten das Jubiläum und die Ehrungen: (von links) Peter Behrens, Eva-Maria Samsen, Jörg Burkholz, Hertha Billker, Natascha Hartleif, Friedhelm Grönheim, Theresia Sommer, Ewald Vooren, Anita Vooren, Magret Grunert, Andreas Biekendieck, Helen Nankemann, Charlotte Meyer zu Brickwedde, Hermann Schade, Franziska Hähnlein, Ines-Annett Groenewald und Georg Elixmann. Foto: Julia Kleene

Papenburg. Die Volkshochschule (VHS) Papenburg hat anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens am Sonntag in der Villa Dieckhaus ein Sommerfest gefeiert. In diesem Rahmen ehrte die Geschäftsführerin Natascha Hartleif 14 Dozierende und Zweigstellenleitungen, die schon mehr als 25 Jahre für die VHS tätig sind.