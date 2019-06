Papenburg. Woodstock, das ist der bis heute ungebrochene Mythos von Flowerpower, politischem Wandel und dem Lebensgefühl einer ganzen Generation. Genau diesem Gefühlt widmet sich ab Samstag, 29. Juni, eine ganze Ausstellung im Zeitspeicher Papenburg.

Nahezu jeder hat schon einmal Bilder von den im Regen und Schlamm tanzenden Blumenkindern gesehen und erahnt, was für eine außergewöhnliche Atmosphäre dort geherrscht haben muss. Zum 50. Jahrestag des legendären Woodstock-Festivals findet in verschiedenen Städten Europas die Ausstellung „Woodstock Vision“ des amerikanischen Fotografen Elliott Landy statt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Papenburg.

„In Kooperation mit der niederländischen Gemeinde Emmen und mit Hilfe der Niedersächsischen Sparkassenstiftung war es uns möglich, diese einzigartige Ausstellung vom 29. Juni bis zum 2. September, passend zur Blumenschau, auch nach Papenburg zu holen“, wird Ansgar Ahlers von Papenburg Kultur in der Pressemeldung zitiert. „Im Zeitspeicher an der Alten Werft wird ‚Elliott Landy's Woodstock Vision‘, die in vier Themengebiete unterteilt ist, aufgebaut. Wir öffnen am Samstag bereits um 9 Uhr die Türen. Zu der Blumenschau ergänzenden Ausstellung gehören auch weitere Veranstaltungen, beispielsweise das Musical ‚Woodstock – the story‘.“

Zum Eröffnungswochenende der Ausstellung „Woodstock Vision“ bietet Papenburg Kultur eine stilechte Rabattaktion an. „Am ersten Ausstellungs-Wochenende haben wir etwas ganz Besonderes vor“, schwärmt Ahlers. „Jeder Besucher, der im Hippie-Outfit erscheint, erhält eine 50-prozentige Ermäßigung auf den Eintritt. Wir hoffen, dass möglichst viele Verkleidete zur Eröffnung kommen werden. Das wird ein ganz besonderes Erlebnis.“

Neben den berühmten Fotografien von Elliott Landy sind noch weitere Exponate aus Woodstock zu sehen. „Wir haben noch einige ganz spezielle Instrumente organisiert, die die Ausstellung perfekt abrunden werden. Außerdem noch einige waschechte Raritäten von 1969. Was genau das sein wird, möchten wir aber noch nicht verraten. Das kann jeder ab Samstag selbst herausfinden“, so Ahlers.