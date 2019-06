Papenburg. Zum 41. Mal ist am Sonntag am Obenende ein Kinderfest durchgeführt worden. Mit dem Fest ist gleichzeitig die Ferienpassaktion der Papenburg eröffnet worden.

Der stellvertretende Bürgermeister Heiner Butke (CDU) sprach von einem “tollen Event”, als er zur Eröffnung namentlich den “Boßelclub Lüchtenburg”, den “Fidelen Frauen”, der Landjugend , dem Verein Herzkinder, den Jugendpflegern der Stadt und der Familie Schulte-Lind nannte. Butke, der den Schirmherrn Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) vertrat, sprach von einer "Wahnsinnsleistung aller Organisatoren, ehrenamtlichen Helfern und Unterstützern" der dieser Veranstaltung.









Er wünschte den Kindern, dass denen die Spiele gefallen “und ihr mit euren Freunden vielleicht mal für einen Nachmittag eure Playstations und Smartphones nicht vermisst.” Viele Kinder, so Butke weiter, hätten ihre Mütter und Väter mitgebracht, die sich vor etlichen Jahren selbst an diesem Kinderfest erfreuen konnten.









Anzeige Anzeige

Butke sprach von einer “wirklich guten Idee”, die Einnahmen des Festes, nach Abzug der Kosten, für “Kinder in Not” zur Verfügung zu stellen. “Tagtäglich wird uns vor Augen geführt, dass leider in vielen Ländern und auch in unserem Land Kinder in großer Not aufwachsen und keine oder wenig Gelegenheit haben, unbeschwert zu spielen und zu leben.”

Heinz-Werner Lind (CDU), Vorsitzender des Jugend-, Sozial- und Sportausschuss in Papenburg, dankte allen Helfern und wünschte den Kindern einen schönen Nachmittag. “Ich selbst konnte als Kind das Kinderfest kaum abwarten.”









In das Fest war am Sonntagmorgen mit der Feier der Eucharistie gestartet worden. Anschließend waren die Besucher zu einem Frühschoppen eingeladen. Mittags wurden eine Erbsensuppe und am Nachmittag Kaffee und Kuchen gereicht. Auf die Kinder aller Altersgruppen warteten viele Aktionen.









Angeboten wurden unter anderem Entenangeln über das Pfeil- und Dosenwerfen bis hin zum Ponyreiten, Fahrten mit Oldtimer-Traktoren und Auftritten von Kindertanzgruppen. Bei einer Verlosung war jedes zweite Los ein Gewinn. Der Hauptpreis, ein Kinderfahrrad, ging an Walburga Wehmeyer aus Papenburg.