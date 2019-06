Papenburg. Der indische Schauspieler Nishant Kumar bringt zusammen mit Schülern aus Papenburg das Stück „The World Today!“ auf die Bühne. Premiere ist am Sonntag, 30. Juni.

Bereits seit einigen Wochen entwickelt Nishant Kumar zusammen mit Schülern aus Papenburg ein Theaterprojekt, das die Probleme der heutigen Zeit behandelt und visualisiert. Die Premiere findet am Sonntag, 30. Juni, um 18 Uhr im Theater Alte Werft statt.

Seit April ist das junge Talent Nishant Kumar nach Angaben der Stadt Papenburg mit viel Einsatz an verschiedenen Schulen im Stadtgebiet tätig. Dort trete er regelmäßig mit den Schülern in einen Dialog, um zu erfahren, was sie in der heutigen Zeit interessiert und bewegt.

Herausgekommen ist dabei ein Theaterstück über den Einfluss von Social Media, den Klimawandel und das Wirrwarr in der Weltpolitik. Mit Hilfe von bekannten Märchen wird den aktuellen Themen Leben eingehaucht und auch so manche Parallele zu den Geschichten von Andersen, Grimm und Co. gezogen.

Als Bühnenbild fungieren dutzende bemalte Kartons, die immer wieder umgestellt werden und für eine sich ständig verändernde Kulisse sorgen. Im Laufe des Stückes türmt sich vor den Augen des Publikums eine immer größer werdende Mauer auf, die die Menschen trennt und voneinander entfernt.

„Wie sieht die Welt von heute aus und was denken die jungen Menschen darüber? Dieses Stück soll uns vor Augen führen, was die Jugend zurzeit bewegt“, wird Kumar in der Pressemitteilung zitiert. „Die Arbeit mit den Schülern hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Hoffentlich kommen viele Besucher zu unserer Premiere um die Schüler und die Sache an sich zu unterstützen. Für sie ist es eine Herzensangelegenheit und die Themen sind ja auch für uns alle wichtig.“

Eintrittskarten für die Vorstellung gibt es für 6 Euro unter www.papenburg-kultur.de, in der Geschäftsstelle am Hauptkanal rechts 72, oder telefonisch unter 04961/82307. Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungstag um 17.15 Uhr.