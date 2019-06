Zu Biohof Engeln in Papenburg: Erfreulicher Trend

Papenburg. Nicht zuletzt seit den „Fridays for Future“-Demos ist das Thema Natur- und Umweltschutz zu einem Massenphänomen geworden. Das macht sich auch im Verkauf von Bioprodukten im Handel bemerkbar. Landwirte wie Ludger Engeln aus Papenburg profitieren davon. Ein Kommentar.

Bei Biomilch, wie sie der Papenburger Ludger Engeln seit Oktober 2017 produziert, macht sich das besonders bemerkbar. Der Landwirt spricht von Zuwächsen im Bereich 15 bis 20 Prozent seit Jahresbeginn. Die Verbraucher sind also bereit, die Mehrkosten von etwa 30 Prozent bei einem Liter Milch beim Einkauf zu bezahlen. Auch bei Biokäse, den Engeln in der hofeigenen Käserei selbst herstellt, kann sich der Landwirt nicht über zu wenig Nachfrage beklagen. Interessanterweise aber wird der allermeiste Engeln-Käse außerhalb von Papenburg verkauft, die Redensart vom „Propheten im eigenen Land“ darf an dieser Stelle durchaus bemüht werden.



Für die Produzenten, also die Landwirte, bedeutet dieser erfreuliche Trend zu Biolebensmitteln, dass die Preise stabil bleiben oder gar steigen dürften. Ein gutes Zeichen für eine Branche, die allzu oft von Negativnachrichten gebeutelt wird.