Tritt am 30. August 2019 gemeinsam mit Joris in Papenburg auf: Stefanie Heinzmann. Foto: Swaantje Hehmann

Papenburg. In Zusammenarbeit mit der Papenburg Marketing GmbH (PMG) hat unsere Redaktion drei mal zwei Eintrittskarten für das Old Shipyard-Festival am 30. August 2019 im Forum Alte Werft verlost. Inzwischen stehen die glücklichen Gewinner fest.