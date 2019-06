Papenburg. Die Papenburgerin Iveta Zaharova malt. Nun stellt sie ihre Werke erstmals aus. Zu sehen sind die Bilder im Eingangsbereich des Marien-Hospitals.

„Ich bin Autodidaktmalerin. Ich wundere mich über die ständigen Überraschungen beim Spielen mit Farben. Ich bin froh, dass die von mir gemalten Bilder andere Menschen begeistern und positive Emotionen schenken können, es macht Freude, weiter zu arbeiten“, erklärt Zaharova in einer Pressemitteilung des Krankenhauses. Auf einem Foto hält sie ein knallrotes Bild in den Armen, das Mohnblumen zeigt. Aber auch abstrakte Werke von Stadtsilhouetten, Blumen, Wolkengebilden und Landschaften gehören zum Repertoire der Papenburgerin.



Das Malen angefangen hat Zaharova in einem Urlaub auf Kreta, als sie ein Bild kaufen wollte. „Das ist nicht so schwer, das kann ich auch“, meinte daraufhin hier Ehemann und kaufte das nötige Material ein. Nach einiger Zeit griff die 34-Jährige selbst zu Pinsel und Farbe und malte drauf los. „Zunächst habe ich die Bilder Freunden gezeigt“, berichtet Iveta Zaharova. Die rieten ihr weiter zu malen, die Bilder auszustellen.

Nun präsentiert die junge Künstlerin rund 30 ihrer Werke bis Anfang September im Hospital. Es ist ihre erste Ausstellung. Hauptsächlich mit Acrylfarbe bringt sie die verschiedenen Motive auf die Leinwand. Am liebsten malt sie in Schwarz/Weiß. Meist gestalte sie die Bilder abstrakt, versuche stets neue und ganz vielfältige Techniken auszuprobieren. Einen Kunstkurs oder Ähnliches hat sie nicht besucht. „Die wichtigste Muse ist mein Mann“, sagt die Papenburgerin. Ihn habe sie gerade am Anfang oft um Rat gefragt.

Besonders mache es ihr Spaß, zu experimentieren und Neues auszuprobieren. „Jedes Bild ist einfach anders“, sagt die Künstlerin. Hauptsächlich als Hobby suche sie sich ständig neue Inspirationen in ihrem Umfeld oder per Internetrecherche.



„Die ganz vielfältigen Motive mit unterschiedlichen Techniken sind eine Bereicherung für unseren Eingangsbereich. Wir freuen uns, dass Frau Zaharova das Marien-Hospital als ihren ersten Ausstellungsort gewählt hat“, sagt Tanja Henschel, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.