Papenburg. Knapp 30 Bilder des Ateliers für „junge Alte“ der Kunstschule Zinnober sind in der katholischen öffentlichen Stadtbibliothek (KÖB) in Papenburg aufgehängt worden. Anlässlich der Blumenschau 2019 wird die Ausstellung bis Ende September zu sehen sein.

Die bunten Gemälde mit unterschiedlichen Blumenmotiven sind aus Aquarell-, Acryl- sowie Ölfarben entstanden. Über mehrere Monate arbeiteten die Mitglieder des Ateliers „junge Alte“ an den Kunstwerken. Seit fast zehn Jahren treffe sich die Gruppe jeden Donnerstagvormittag in den Räumlichkeiten der Kunstschule unter der Leitung von Dozent und Künstler Alexej Janzen zum gemeinsamen Malen in einer „entspannten Atmosphäre“, berichtet die Leiterin der Kunstschule Zinnober, Petra Wendholz.

Nach Angaben vom langjährigen Mitglied Annedore Zillmer unterstützen und stimulieren sich die Teilnehmer untereinander, besprechen ihre Arbeiten und geben sich gegenseitig Tipps, ganz im Sinne eines offenen Ateliers. Der direkte Austausch und das gemeinsame Malen inspirieren und spornen an, sich immer weiter zu entwickeln, ergänzt Viola Tallowitz-Scharf, stellvertretende Leitung der Kunstschule. Die Idee dazu, die an Events in der Stadt oder an Jahreszeiten orientierten Bilder der Gruppe ein bis zwei Mal im Jahr in der KÖB auszustellen, stammte von Zillmer und Antje Brockhoff-Smidt, Leiterin der Köb.



Bei Interesse an den ausgehängten Gemälden, die teilweise verkäuflich sind, kann sich an die Kunstschule Zinnober gewendet werden.