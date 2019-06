Papenburg . Das Amtsgericht Papenburg hat am Freitag drei junge Männer verurteilt, weil sie bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle am Osterkanal in Papenburg den bereits verurteilten Haupttäter unterstützt haben. In das Urteil flossen weitere Taten wie Sachbeschädigung, Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Beim dritten Prozesstag am Freitag sollten Videoaufzeichnungen aus Überwachungskameras der Tankstelle abgespielt werden. Zunächst aber musste die Verhandlung für 20 Minuten unterbrochen werden, weil der Computer im Sitzungssaal die DVDs nicht abspielen wollte. Selbst ein von Richter und Amtsgerichtsdirektor Gerhard Többen herbei gerufener Techniker konnte das Problem nicht lösen, ein Computer im kleinen Beratungszimmer musste bemüht werden, dieser musste aber erst hochgefahren werden.

(Weiterlesen: Prozess nach Raubüberfall auf Tankstelle in Papenburg)



Die Angeklagten bestritten wie berichtet in den ersten beiden Verhandlungstagen, den Raubüberfall im November 2013 begangen oder dabei unterstützt zu haben. Der bereits 2018 zu einer Bewährungsstrafe verurteilte Haupttäter hatte am zweiten Verhandlungstag als Zeuge ausgesagt und behauptet, der inzwischen 24-Jährige habe an der Tür "Schmiere" gestanden und die beiden 23-Jährigen haben auf einem Schotterweg in der Nähe gewartet. Die drei jetzt Angeklagten bezichtigten am Freitag dem Hauptzeugen mehrfach der Falschaussage. Alle drei haben die Freundschaft zu dem Haupttäter nach einem heftigen Streit beendet, sie vermuten, die Nennung ihrer Namen im Zusammenhang mit dem Raubüberfall hänge mit diesem Streit zusammen.

Aufnahmen aus Videoüberwachung ausgewertet

Die Aufnahmen von insgesamt drei Videokameras der Tankstelle (eine von außen, zwei im Inneren des Verkaufsraumes) bestätigten zwar, dass ein Mittäter, mit einer Clownsmaske und einer Kapuze vermummt, die Tür zum Verkaufsraum öffnet und etwa 25 Sekunden offen hält. Zu sehen ist auch die Schreckschusspistole des dunkel gekleideten und vermummten Haupttäters und, wie dieser hinter den Tresen läuft, um zwei Stangen Zigaretten an sich zu nehmen. In die Kasse greift er nicht. Ein Gesicht oder etwa eine Haarfarbe oder -länge des Mittäters an der Tür sind indes zu keinem Zeitpunkt zu erkennen, wie Richter Gerhard Többen und auch die drei Verteidiger übereinstimmend feststellten.

(Weiterlesen: Angeklagte streiten Beteiligung an Raubüberfall in Papenburg ab)



Dennoch hielt die Staatsanwältin bei ihrem Plädoyer an der Meinung fest, die Vorwürfe seien bewiesen, weil die Aufzeichnungen die Aussagen des Haupttäters eben auch nicht widerlegen. Sie forderte für den 24-Jährigen wegen Mittäterschaft acht Monate auf Bewährung, unter Einbeziehung einer Bewährungsstrafe aus 2016 (Unterschlagung und Körperverletzung), zweier Sachbeschädigungen an einer Garage sowie einer Bäckerei, Diebstahl aus der Bäckerei sowie Widerstand und Beleidigung gegenüber Polizisten. Für den einen 23-Jährigen forderte sie wegen "psychischer Beihilfe" beim Tankstellenüberfall sowie Widerstand und Beleidigung gegenüber Polizisten im Vollrausch eine Geldstrafe von 1300 Euro und eine Suchtberatung. Für den zweiten 23-Jährigen, dem lediglich "psychischer Beihilfe" beim Überfall zur Last gelegt wurde, forderte sie eine Geldstrafe von 1000 Euro.

Anzeige Anzeige

Zwei der drei Angeklagte akzeptieren Urteil

Das Schöffengericht bestätigte die Forderung der Anklageseite in allen drei Fällen. Richter Többen begründete, alle Drei hätten kein lückenloses Alibi vorweisen können. Außerdem hätte der Hauptbelastungszeuge keine Veranlassung gehabt, unter Bewährung stehend zu lügen, weil er bei einer Falschaussage in Haft müsste. Der 24- und der 23-jährige Mittäter akzeptierten das Urteil bereits, der zweite 23-Jährige mit der Beihilfe bat um Bedenkzeit.

(Weiterlesen: Angeklagte streiten Raubüberfall in Papenburg weiterhin ab)