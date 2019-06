Papenburg. Das Amtsgericht Papenburg hat eine 38 Jahre alte, vielfach vorbestrafte und drogenabhängige Frau zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Die Frau hatte Geld aus der Kasse einer Gaststätte und mit einer gestohlenen EC-Karte entwendet.

Die Angeklagte aus dem nördlichen Emsland gestand am Donnerstag beide Taten begangen zu haben. Im ersten Fall hat sie nach eigenem Bekunden am 15. Mai 2018 vormittags mit einem Schlüssel, den sie aus ihrer Tätigkeit in der Gaststätte am Gasthauskanal besaß, die Kneipe betreten und aus der Kasse rund 1400 Euro gestohlen. Rund 300 Euro soll eine Mittäterin, die sie als "Begleitschutz" mitgenommen hatte, erhalten haben. Das Verfahren gegen die 40 Jahre alte Mitangeklagte wurde zu Prozessbeginn abgetrennt. Das Geld aus der Kasse soll der 38-Jährigen zugestanden haben, weil Lohnzahlungen ausgeblieben waren.

Im zweiten Fall, erklärte die Frau, habe sie am 7. Juli 2018 im Freibad Papenburg mit einer Rohrzange einen Spind aufgebrochen und darin eine Handtasche samt Portmonee, drei EC-Karten inklusive passender PIN-Nummern gefunden. Mit den Karten erbeutete sie noch am selben Tag an zwei Geldautomaten in fünf Abhebungen insgesamt 5500 Euro. Beide Summen verwendete sie zur Schuldentilgung und den Kauf von Drogen.

Frage nach Höhe der Beute in Gaststätte bleibt ungeklärt

Während die beiden Taten unstrittig waren, gab es zu der in der Gaststätte erbeuteten Summe unterschiedliche Angaben. Der Pächter der Gaststätte, der als Zeuge geladen war, sagte nämlich, die Angeklagte habe insgesamt 5500 Euro aus der Kasse entnommen. 4000 Euro seien permanent in einem gesonderten Fach der Kasse vorhanden, um größere Gewinne an den Spielautomaten in seiner Gastronomie auszahlen zu können. Diese würden bis zu 7000 Euro betragen. 1000 Euro sei als Wechselgeld für die Bedienungen gedacht, hinzu kämen rund 720 Euro Einnahmen des Vortages. Belegen, dass die Angeklagte tatsächlich diese Summe aus der Kasse entnommen habe, konnte er indes nicht. Auch die Videoaufzeichnungen, die er bei der Polizei vorgelegt hatte und die bei der Verhandlung abgespielt wurden, belegten dies nicht. Zu der vom Verteidiger angedrohten Vereidigung des Zeugen (ein Vorschlag, der den Gastronomen heftig in Rage brachte, da er sich in seiner Ehre gekränkt fühlte) kam es am Ende indes nicht, weil der Vorschlag des Juristen an das Gericht, die 38-Jährige in diesem Anklagepunkt nur wegen einfachen und nicht wegen schweren oder gewerblichen Diebstahls zu verurteilen, angenommen wurde. Dass es zur Häheder Summe aus der Kasse unterschiedliche Angaben gab, war für das spätere harte Gesamturteil unerheblich.

Mehrfach gegen Bewährungsauflagen verstoßen

Denn deutlich schwerer wog nämlich der andere Fall. Bei dem gewaltsamen Einbruch in den Spind des Freibades beging sie besonders schweren Diebstahl, beim späteren Geldabheben am Automaten der Rechtsprechung zufolge schweren Computerbetrug. Selbst das Geständnis und eine begonnene ambulante Entzugstherapie konnten die 38-Jährige am Ende nicht vor einer Haftstrafe bewahren. Mit dem Urteil von einem Jahr und vier Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung entsprach das Schöffengericht exakt dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Grund für das harte Urteil seien die "unzähligen Vorstrafen", der Blick in das Vorstrafenregister brachte seit 1998 Diebstahl, Urkundenfälschung, Drogenhandel und -besitz und sogar Gefangenenmeuterei zutage.

Wegen diverser Urteile gibt es offene Freiheitsstrafen von insgesamt noch viereinhalb Jahren, nur wegen der Therapie sitzt sie derzeit nicht in Haft. "Sie haben in so gut wie allen Fällen die Bewährung nicht von A bis Z ausgestanden, sondern sind rückfällig geworden. Irgendwann ist Schluss, eine günstige Sozialprognose erkennen wir nicht", sagte Richter Gerhard Többen in der Urteilsbegründung. Die bei den Taten erlangten 6900 Euro werden bei ihr eingezogen.