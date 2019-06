Provisorium bei der Waldschule: In diesen Containern des Deutschen Roten Kreuzes sind eine Regel- und eine Krippengruppe untergebracht. Die Übergangslösung firmiert unter dem Namen "Kita Waldwichtel". Foto: Gerd Schade

Papenburg. Die Stadt Papenburg ackert weiter massiv am Ausbau ihrer Kitalandschaft. Im Stadtgebiet sollen vier neue Kindertagesstätten in unterschiedlicher Trägerschaft gebaut und eine abermals erweitert werden. Bis es so weit ist, müssen Erzieher, Eltern und Kinder in Teilen weiterhin mit Provisorien leben.