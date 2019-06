Papenburg. Im nördlichen Emsland gibt es am Wochenende, 21. bis 23. Juni 2019, wieder ein abwechslungsreiches Programm: das Internationale Fest, Konzerte, Kinder-, Erdbeer- und Sommerfeste sowie einen Stundenlauf. Zudem werden in einigen Gemeinden Schützenfeste gefeiert.

Am Freitag, 21. Juni, geht ab 19 Uhr auf Gut Altenkamp in Aschendorf der Sparkassen-Konzertsommer in die nächste Runde. Nach Angaben der Papenburger Marketing GmbH (PMG) dürfen sich die Zuschauer auf den Sänger und Liedschreiber C. J. Marvin mit seiner „The Elton John Show“ freuen. Der Eintritt ist frei.



Traditionellen Begegnungsfest beim Forum Alte Werft

Das Internationale Fest des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Papenburg geht unterdessen in die 32. Runde. Mit einem Programm aus Musik, Tanz und kulinarischen Köstlichkeiten bietet der Interkulturelle Arbeitskreis des DRK am Samstag, 22. Juni, ab 12 Uhr beim Forum Alte Werft in Papenburg Unterhaltung für Jung und Alt. Unter dem Motto "Was uns verbindet" sind bei dem traditionellen Begegnungsfest bis etwa 18 Uhr orientalische Tänze, klassische Chormusik, Volkstänze, Sologesang und viele andere Programmpunkte geplant.

"Jahrhundertball" und Stundenlauf in Börger

Der SV DJK Entracht Börger feiert am Samstag, 22. Juni, mit einem "Jahrhundertball" sein 100-jähriges Bestehen. Los geht es um 19.19 Uhr im Festzelt beim Sportplatz. Am Tag der Feier zum 100-jährigen Jubiläum lädt die Leichtathletik-Abteilung des Vereins indes zur 26. Auflage des Stundenlaufs ein. Der Wettkampf, bei dem die Teilnehmer während des Laufes musikalisch unterstützt werden, beginnt um 15.30 Uhr am Sportgelände an der Waldstraße.

VHS Papenburg feiert Sommerfest in der Villa

Zu einem Sommerfest lädt die VHS Papenburg am Sonntag, 23. Juni, in die Villa Dieckhaus ein. Anlass ist der 70. Geburtstag der Volkshochschule. Interessierte sind zwischen 11 und 17 Uhr eingeladen, zusammen mit zahlreichen Dozenten und Mitarbeitern zu feiern. Ab 14.30 Uhr spielt das Duo „time makes two“ bestehend aus Klaudia und Greg Jozwik.

41. Kinderfest zum Auftakt der Ferienpassaktion

„Mit Kindern etwas tun – für Kinder in Not“ lautet das Motto des Papenburger Kinderfestes, das am Sonntag, 23. Juni, hinter der Gaststätte Schulte-Lind, Umländerwiek links 90, veranstaltet wird. Das vom Boßelclub Lüchtenburg und von den Fidelen Frauen durchgeführte Traditionsfest wird bereits zum 41. Mal gefeiert. Das Kinderfest beginnt mit einem Gottesdienst um 11.15 Uhr. Anschließend sind die Besucher zu einem Frühschoppen eingeladen. Mittags wird Erbsensuppe und am Nachmittag Kaffee und Kuchen gereicht. Die offizielle Eröffnung erfolgt um 13 Uhr durch den Bürgermeister. Das Kinderfest gilt als Auftaktveranstaltung für den Ferienpass.

Erdbeerfest im Rheder Ortsteil Borsum

Ebenfalls am Sonntag, 23. Juni, findet in Borsum rund um die St.-Anna-Kapelle und in der Gaststätte Kassens das von der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) organisierte Erdbeerfest statt. Ab 13 Uhr dreht sich in dem Rheder Ortsteil alles um die süße Beere.

Schützenfest und Partys

Schützenfeste werden in Esterwegen, Kathen-Frackel-Hilter, Niederlangen und Vrees gefeiert. In der Diskothek Limit in Ihrhove lautet das Motto am Freitag, 21. Juni, „Friday first“ und am Samstag „Don´t stop believin“. Beide Abende starten um 23 Uhr und DJ Alex legt auf.