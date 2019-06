Papenburg. Bei der Deutschen Schulschachmeisterschaft für Mädchen in Berlin haben sechs Schülerinnen des Mariengymnasiums Papenburg den fünften Platz erreicht. Das geht aus einer Mitteilung der Schule hervor.

Die Nachwuchstalente Andreea Roncea, Daria Obst, Alina Hölscher, Maya Thormann, Esther Ambraß und Yelle Connemann, alle Schülerinnen im Alter von 11 bis 16 Jahren, landeten bei einem Teilnehmerfeld von 22 der besten Schülerinnenmannschaften aus ganz Deutschland zum ersten Mal ganz weit vorne.

„Im letzten Jahr waren wir etwas enttäuscht über unseren 18. Platz. Deshalb wollten wir es in diesem Jahr besser machen und zu den besten zehn Mannschaften Deutschlands gehören“, wird die Schülerin Alina Hölscher in der Mitteilung zitiert. „Aber dass wir es sogar unter die Top Five geschafft haben, ist für uns eine riesen Sensation“, ergänzt ihre Mitspielerin Daria Obst.

In der Schachszene auf sich aufmerksam gemacht

An vier Tagen spielten die Schülerinnen in sieben Runden gegen Mannschaften aus dem ganzen Bundesgebiet. Die Grundlage für den sportlichen Erfolg sieht Betreuer Joachim Feldmann vom Papenburger Schachclub im Zusammenhalt der Mädchen sowie in der Verstärkung der Mannschaft durch die erst elfjährige Spitzenspielerin Andreea Roncea. „Mit dem Erreichen des fünften Platzes haben die Schülerinnen des Mariengymnasiums in der Schachszene auf sich aufmerksam gemacht“, so Feldmann.

Schwester M. Bernarde Uphaus, stellvertretende Schulleiterin des Mariengymnasiums, gratulierte den Schülerinnen und Betreuern zum Erfolg und überreichte jedem ein kleines Geschenk. „Als Anerkennung für den sportlichen Ehrgeiz und das beharrliche Training“, so die Ordensfrau der Thuiner Franziskanerinnen.

Amtierender Deutschen Meister im Schulschach der Mädchen ist das Team vom Kant-Gymnasium in Karlsruhe, dicht gefolgt von der Mannschaft des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums Berlin.

Schachlub und Mariengymnasium kooperieren seit zehn Jahren

Seit mehr als zehn Jahren kooperiert das Mariengymnasium mit dem Papenburger Schachclub. Hermann Schmitz und Johanna Wildermann vom Schachclub leiten ehrenamtlich Schach-Arbeitsgemeinschaften in der Schule und begleiten die besten Schachspielerinnen der Schule bei stattfindenden Wettbewerben.