Papenburg. Knapp 20 Fahrradfahrer haben an der „Tour de Brise“ des Fördervereins „Brise“ der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) des Marien-Hospitals Papenburg-Aschendorf teilgenommen. Unter dem Motto „Benefiz-Pfarr-Radtour“ wurden mehrere Kirchen im Papenburger Stadtgebiet besichtigt.

Nach einer Ansprache von Martin Hagedorn, Diakon des Pfarrverbundes Aschendorf-Rhede, im Garten der St.-Amandus-Kirche in Aschendorf, gingen die Teilnehmer auf eine knapp 20 Kilometer lange Reise zu insgesamt sechs weiteren Kirchen in Papenburg. Vor Ort wartete jeweils ein Ansprechpartner auf die Gruppe, der die Gäste durch die Gotteshäuser führte. Als gemeinsames Ziel wurde die „Alte Drostei“ in Papenburg angesteuert, bei der Verpflegung und ein Konzert der Band „Dry Dudes“ auf die fleißigen Radfahrer wartete.

Enttäuscht von Beteiligung an der Benefiztour

Enttäuscht zeigten sich die Vorstandsmitglieder des Fördervereins von der Beteiligung in diesem Jahr. „Es wird immer weniger. Man kann die Leute heutzutage einfach nicht mehr motivieren“, beklagte sich Vorstandsmitglied Betty Lüken. Knapp 800 Euro habe der Förderverein an Sponsorengeld erhalten.

Den Teilnehmern habe die Fahrradtour trotzdem sehr gut gefallen. Meike und Lars Sextro sind nach eigenen Angaben durch die Ankündigung in der Ems-Zeitung auf die Tour aufmerksam geworden und zum ersten Mal dabei gewesen. „Wir kommen zwar aus Papenburg, aber die Hintergründe zu den einzelnen Kirchen waren uns nie richtig bewusst“, so Lars Sextro. Neben der Unterhaltung könne man bei dem entspannt gestalteten Programm auch andere Leute kennen lernen. Das Konzert am Ende sei ein weiterer Bonus gewesen, so Meike Sextro.

Unterstützung für Patienten und Personal der KJP

Nach Angaben von "Brise"-Vorstandsmitglied Wichard Klein versucht der Förderverein jedes Jahr mit einer Benefizveranstaltung Gelder für die Patienten und das Personal der KJP zu generieren. Der Erlös fördere das Freizeitangebot, die Therapiemöglichkeiten sowie die Mitarbeiterfortbildung. Beispielsweise unterstützte „Brise“ die Einrichtung bei der Finanzierung eines Therapie-Reitpferdes.