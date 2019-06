Papenburg. „Hast du ein Königreich?“, „Kannst du zaubern?“, „Auf welchem Baum arbeitest du?“: Diese und viele weitere Fragen haben die Kinder des Waldkindergartens „Noah“ in Papenburg der deutschen Baumkönigin Caroline Hensel gestellt.

In einem Sitzkreis versammelten sich die Kinder aufgeregt, um die amtierende Majestät, die gemeinsam mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann und Vertretern der örtlichen Politik zu Besuch im Wald war. Als Baumkönigin hat sich Hensel nach eigenem Bekunden vor allem vorgenommen, die Bedeutung von Bäumen der Gesellschaft näherzubringen und einen Beitrag zur Umweltbildung von Kindern zu leisten.

Kinder stellen Fichtennadelsirup her

Laut Erzieherin Annette Pielage lernen die Kinder im Waldkindergarten in Papenburg unter anderem durch spielerischen Umgang, wie man Bäume richtig pflegt. Erst kürzlich habe die Gruppe gemeinsam Fichtennadelsirup hergestellt und dadurch entdeckt, dass die Natur eine Vielzahl von Arzneimitteln biete, erzählte Pielage.

Ihre Kollegin Ute Polajner betonte, dass sich die Kinder im Wald viel mehr mit sich selbst auseinandersetzen können. Besonders schön sei es, dass sich die Kinder beim Spielen intensiv mit der Umwelt beschäftigen und unmittelbar mit der Natur vernetzt werden.

Zusammen mit der 15-köpfigen Gruppe sind die beiden Erzieherinnen jeden Tag von 8 bis 13 Uhr an der frischen Luft. Nur bei Sturm oder Schnee werde in einen Notraum der benachbarten Waldschule ausgewichen.



Auch Botschafterin für die Flatterulme

Baumkönigin Hensel zeigte sich beeindruckt von der Betreuungseinrichtung. Sie selbst besuchte zum ersten Mal einen Waldkindergarten. Gebürtig stammt die 26-Jährige aus Dresden und studiert dort momentan Forstwissenschaften. Durch einen Professor sei sie auf eine Ausschreibung für das Amt der Baumkönigin aufmerksam geworden, berichtete Hensel. Sie ist als Baumkönigin nun auch zugleich Botschafterin für die Flatterulme, dem Baum des Jahres 2019.

Wie die Baumkönigin erklärte, sei die Flatterulme extrem selten geworden und stehe nun auf der „Roten Liste“. Sie erklärte, dass die Flatterulme die einzige gegen den Ulmensplintkäfer resistente Ulmen-Art sei. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Rinde werde sie vom Käfer nicht als Ulme erkannt. Der Käfer bohre sich bis zum Holz der Ulmen vor und übertrage dort den Pilz, der für ihr Sterben verantwortlich sei. Ihren Namen verdanke die Flatterulme den lang gestielten Blüten und Früchten, die im Wind besonders flattern, so Hensel.

Connemann war "Herrin der Winterlinde"

Als ehemalige "Herrin der Winterlinde" hat auch die Politikerin Connemann nach eigenem Bekunden "unglaublich viel gelernt". Besonders wichtig sei es, dass in der Gesellschaft mehr über Artenvielfalt gesprochen werde. Besonders im privaten Bereich sei zu beobachten, dass die Diversität, beispielsweise in Gärten oder auf dem Friedhof, verschwinde, so Connemann.