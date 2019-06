Papenburg/Meppen. Die Unternehmen im Landkreis Emsland schätzen ihre aktuelle Geschäftslage besser ein als vor einem Jahr, erwarten aber für die nächste Zeit ein Eintrüben der Lage. Das ist das Ergebnis der Konjunkturumfrage der Wirtschaftauskunftei Creditreform.

Befragt wurden von Creditreform für die Frühjahrsumfrage 1277 mittelständische Unternehmer. Im Emsland nahmen 198 Betriebe teil, in Ostfriesland 85. Für unsere Redaktion hat die Creditreform Leer die Ergebnisse fürs Emsland zusammengefügt, denn das südliche Emsland gehört eigentlich zum Geschäftsgebiet der Creditreform Osnabrück.

Demnach bezeichnen 73,2 Prozent der befragten Betriebe zwischen Salzbergen und Papenburg ihre aktuelle Geschäftslage als gut oder sehr gut, bei der Umfrage im Juni 2018 waren es noch 71,4 Prozent. Bei der Frage nach dem Blick in die Zukunft sind die emsländischen Unternehmer pessimistischer als vor einem Jahr. "Nur" noch 66,2 Prozent erwarten bessere Umsätze und Gewinne, vor einem Jahr waren es noch 74,3 Prozent, ein Minus also von satten 8,1 Prozent-Punkten. Der Geschäftsklima-Index, bei der die beiden genannten Faktoren, also aktuelle Lage und Erwartungen, zusammensetzt werden, sank von 72,9 auf 69,7 Prozent.





Über den Werten der Weser-Ems-Region

Mit diesen Werten liegt das Emsland allerdings immer noch deutlich über den Durchschnittswerten der Weser-Ems-Region (Geschäftslage: 67,2 Prozent/2018: 68,5, -erwartungen: 61,9/2018: 68,1). Nur die Stadt Oldenburg (Lage: 74,7, Index: 70,0) weist in der Region bessere Werte auf. Besonders stark war der Rückgang beim Geschäftsklimaindex in den Landkreisen Cloppenburg (von 78,4 auf 67,2 Prozent) und Vechta von (76,9 auf 69,2 Prozent). Im Landkreis Leer sank er von 71,4 auf 68,6 Prozent.

"Die Wirtschaftslage im Weser-Ems-Mittelstand ist weiterhin positiv. Die allgemeine Konjunkturabschwächung in Deutschland hat die Stimmungslage im Weser-Ems-Gebiet bislang nur ein wenig eingetrübt", stellt Christian Bolte, Geschäftsführer der Creditrefom in Leer, fest. Zugpferd der Konjunktur in der Region sei weiterhin das Baugewerbe.

Konjunktur dürfte sich weiter eintrüben

Bolte spricht aber auch von "ersten Wolken am Konjunkturhimmel". Zwar zeigte bei 30,6 Prozent der befragten Mittelständler im Raum Weser-Ems die Umsatzkurve nach oben, die Mittelständler konnten sich also über höhere Umsätze als im Vorjahreszeitraum freuen. Im Vorjahr lag der Wert aber noch bei 32,4 Prozent. Im Emsland berichteten 33,3 Prozent der Befragten von Umsatzzuwächsen, in Ostfriesland 29,3 Prozent. Die weitere Umsatzentwicklung beurteilten die mittelständischen Unternehmen nicht mehr ganz so zuversichtlich wie im Vorjahr. Noch 35,6 Prozent der Befragten rechnen zukünftig mit steigenden Umsätzen (Vorjahr: 38,1 Prozent), im Emsland 37,4 Prozent, in Ostfriesland 34,6 Prozent. 8,1 Prozent der Unternehmen in der Weser-Ems-Region (Vorjahr: 5,2 Prozent) erwarten rückläufige Umsätze, im Emsland 7,6 Prozent. Insbesondere die Unternehmer im verarbeitenden Gewerbe sowie im Handel rechnen mit schlechteren Umsätzen. Der Creditreform-Geschäftsführer stellt fest:

"Selbst die Bauwirtschaft zeigte sich zurückhaltender als im Vorjahr."

Nachfrage nach Personal weiter hoch



Für die Nachfrage nach Personal hat die leichte Eintrübung der Konjunktur (noch) keine Auswirkungen. Es wird weiter fleißig neu eingestellt. Drei von zehn Befragten (28,9 Prozent) haben die Zahl der Mitarbeiter zuletzt aufgestockt, 9,2 Prozent verkleinerten die Belegschaft. "Damit sind die Unternehmen aus dem Weser-Ems-Gebiet erneut einstellungsfreudiger als der Bundesdurchschnitt", stellt Bolte fest. Im Emsland haben sogar 33,3 Prozent den Personalbestand zuletzt aufgestockt. Gut ein Viertel der Befragten (26,8 Prozent) will zusätzliche Arbeitskräfte einstellen. Das ist ein höherer Anteil als im Vorjahr (25,4 Prozent), der sich auch im Emsland niederschlägt (aktuell 28,3 Prozent, Vorjahr 26,7 Prozent). Nur 4,4 Prozent der Unternehmen wollen in der nächsten Zeit Stellen abbauen (Vorjahr: 3,7 Prozent). Personal suchen vor allem die Unternehmen aus der IT- und aus der Baubranche.

Leicht gesunken bei den befragten Mittelständlern ist die Bereitschaft zu Investitionen. 48,7 Prozent der Befragten (Vorjahr: 49,6 Prozent) wollen in den nächsten Monaten investieren. Dabei verringerte sich die Investitionsneigung vor allem im Dienstleistungsgewerbe – im Baugewerbe ist sie hingegen gestiegen.

Breitbandausbau geht vielen Unternehmern zu langsam

Als Hemmschuh für die weitere Entwicklung erweist sich einmal mehr der Breitbandausbau, der vielen Unternehmern nicht schnell genug geht. 25,7 Prozent der Befragten bewerteten die verfügbaren Bandbreiten als zu langsam. Das war ein höherer Anteil als im Vorjahr (24,8 Prozent). Die Schlusslichter bilden Creditreform zufolge die Landkreise Leer – für 34,1 Prozent der Befragten ist das Internet hier zu langsam – die Wesermarsch und letztlich Friesland (37,9 Prozent). Im Emsland sind 24,7 Prozent unzufrieden.

