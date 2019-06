Papenburg. Der Abiturjahrgang 2019 des Gymnasiums Papenburg hat sich am Mittwochmorgen mit seinem Abi-Gag endgültig „aus der Notenbank befreit“ und damit auch das Ende der Schulzeit gefeiert.

In Anlehnung an die spanische Fernsehserie „Haus des Geldes“, in der es um den Überfall auf eine Banknotendruckerei geht, verkleideten die Schüler sich mit roten Anzügen und Salvador-Dalí-Masken, als Bankräuber. Die Flucht aus der Bank stellten die Abiturienten mit einem eigens im Innenhof der Schule aufgebauten Tunnel nach, durch den sie die Schüler der unteren Jahrgänge mit Wasserpistolen bewaffnet jagten.





Um an eine Geiselnahme aus der Serie zu erinnern, nahmen die Abiturienten Schulleiter Theo Hockmann, „den Chef der Notendruckerei“, gefangen. Der spielte mit und heulte in der Aula: „Ich bin ausgehungert und sehne mich nach Freiheit“. Nun galt es in einem Spiel, sich durch das erfolgreiche Zuordnen von Zitaten seiner Kollegen wieder zu befreien. Nachdem er die Kollegin erriet, die die Schüler immer ermahnte, „nicht gleich wieder das Wörterbuch zu vergewaltigen“, konnte Hockmann sich über seine Entlassung freuen.





Trotzdem kündigen die Abiturienten an, sich auch am Rest des Kollegiums „rächen“ zu wollen und „die verbeamteten Handlanger für ihre Noten tanzen" zu lassen. So traten die Lehrer in weiteren Spielen gegen ihre Schüler an. Harry Hecht und Verena Breer erzielen Punkte für ihre Neuinterpretation von Goethes Erlkönig mit „Ey Alte, ey Alter, du tust mir richtig leid, ich schlag dich jeden Tag in Fortnite“.





Anzeige Anzeige

Zum Abschied riefen Kira Grummel und Jaqueline Ludwigs, Abiturienten und Moderatoren der Spiele, „Ich sag Abi, ihr sagt Ciao“ in die Menge, womit sie an das Lied „Bella Ciao“ in der Schlüsselszene der Serie erinnerten.