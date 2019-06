Papenburg. Die "Spirit of Discovery", das neueste Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft in Papenburg, wird Anfang nächster Woche an die Reederei Saga Cruises abgeliefert. Damit verzögert sich die Übergabe, die ursprünglich für den 20. Juni anvisiert war, um wenige Tage.

Die "Spirit of Discovery" wird Emden Anfang nächster Woche verlassen. Die Ablieferung des Kreuzfahrtschiffes wird vor der Abfahrt stattfinden, teilte die Werft am Mittwoch mit. Den genauen Zeitpunkt für den formalen Akt, bei der die Schiffspapiere an den künftigen Eigentümer übergeben werden und damit das Eigentum an dem Kreuzfahrtschiff übergeht, wollte Werftsprecher Florian Feimann auf Nachfrage nicht mitteilen.

Die Verzögerung der Ablieferung um wenige Tage begründete Feimann mit Restarbeiten, die an dem Schiff anstehen. "Die Werft und die Reederei haben deshalb gemeinsam entschieden, dass das Schiff noch für diese Arbeiten im Eigentum der Werft verbleibt. Die Restarbeiten können besser in Emden erledigt werden als in Dover", sagte Feimann. Auf die weiteren Termine wie Taufe und Jungfernfahrt hat die Ablieferung keine Auswirkungen. "Das Schiff wird wie geplant am 28. Juni in Dover eintreffen", betont Sprecher Feimann. Sprecher-Kollege Peter Hackmann ergänzt: "Für Saga ist die Ankunft in Dover am 28. Juni, die Taufe am 5. Juli und die erste Kreuzfahrt mit Gästen am 10. Juli zentral." Die Taufe der "Spirit of Discovery" wird Herzogin Camilla, Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz Charles, am 5. Juli in Dover vornehmen. Camilla ist Herzogin von Cornwall (The Duchess of Cornwall).

Die Ablieferung der "AIDAnova", das erste Meyer-Schiff mit LNG-Antrieb (Flüssiggas) statt Marinediesel, hatte sich im November 2018 um etwa zwei Wochen verzögert.

Wie berichtet, musste am vergangenen Samstag ein Mitarbeiter eines Subunternehmens aus einem Lüftungsschacht befreit werden. Mit Hilfe der Feuerwehr wurde ein Motor auseinander gebaut. Werftsprecher Peter Hackmann hatte noch am Montag betont, dieses Ereignis habe keine Auswirkungen auf die Ablieferung des Schiffes.

Schiff fasst 999 Passagiere

In den folgenden Tagen werden in Emden die endgültigen Ausrüstungsarbeiten und einige weitere Tests am Pier durchgeführt, heißt es in der Mitteilung der Meyer Werft. Die "Spirit of Discovery" ist das erste von zwei Schiffen für die britische Kreuzfahrtgesellschaft. Die Schiffe haben jeweils eine Gesamtlänge von 236 Metern, eine Breite von 31,2 Metern und eine Tonnage von 58.250 BRZ. Es ist Platz für 999 Passagiere. Das Schwesterschiff "Spirit of Adventure" wird im Sommer 2020 von der Meyer Werft fertiggestellt.



„Wir sind sehr glücklich über den ersten Neubau und glauben, dass wir für unsere Gäste etwas ganz Besonderes geschaffen haben, dass noch viele Jahre Freude bereiten wird. Tatsächlich hat es unsere Erwartungen übertroffen und wir freuen uns darauf, unsere allerersten Gäste auf der Eröffnungskreuzfahrt am 10. Juli begrüßen zu dürfen“, wird Robin Shaw von Saga Travel in der Mitteilung zitiert. Von Tim Meyer, Geschäftsführer der Meyer Werft, heißt es: „Zusammen im Team mit den Reedereien und unseren Lieferanten werden wir im ersten Halbjahr 2019 zwei Schiffe abliefern. Dafür danke ich allen Beteiligten.“ Die „Spectrum of the Seas“ für die US-Reederei Royal Caribbean wurde im April abgeliefert. Ende August/Anfang September folgt dann noch die „Norwegian Encore“.