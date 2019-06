Papenburg. Die Papenburger Kunstschule bietet Kindern und Jugendlichen einen kreativen Sommerurlaub während der Blumenschau im Stadtpark an. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

„Kunstoase“ heißt das Projekt, das ab dem 17. Juli für 14 Tage läuft und an dem sich Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren beteiligen können, wie Kunstschulleiterin Petra Wendholz erklärt. Demnach gibt es insgesamt 40 Plätze, wovon etwa die Hälfte allerdings bereits vergeben ist.

Unter dem Blumenschau-Motto „Zeit für Entdecker“ können die Teilnehmer vom 17. Juli bis zum 1. August (außer am 30. und 31. Juli) täglich von 11 bis 17 Uhr gemeinsam mit einem großen Team an Künstlern, Pädagogen und anderen Freiwilligen Kreativzeit im Stadtpark verbringen. Gemeinsam mit Dozenten der Kunstschule wird gemalt, gezeichnet, gedruckt, modelliert, gespielt und getanzt. Zusammen mit den Partnern vom städtischen Jugendzentrum und der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte sollen künstlerische, soziale und ökologische Schwerpunkte gesetzt werden. „Eine richtig schöne Sauerei, natürlich im positiven Sinne“, verspricht Wendholz.

„In der ersten Woche wird der Fokus auf der Errichtung einer Lehmbaustelle liegen“, erklärt sie weiter. Hierbei werden die Kinder von Uwe Kache, einem Lehmbauer und Erlebnispädagogen aus Edewecht, unterstützt. Außerdem wird es beispielsweise möglich sein, mit Keramik zu arbeiten, zu philosophieren, sich Märchen anzuhören, Collagen zu erstellen oder Schach zu spielen. Mit Foto und Video begleitet wird das Projekt durch Alwin Terhalle vom Jugendzentrum. Somit ermöglicht der 21-jährige Aschendorfer den Kindern, auch Filmtechnik und Medienarbeit näher kennenzulernen.

„Ein großes Highlight zum Abschluss wird ein Insekten-Theaterstück in Kooperation mit der Musikschule sein“, kündigt Wendholz an. Das Projekt werde zu 100 Prozent mit Bundesmitteln gefördert. Nur auf diese Weise sei eine kostenlose Teilnahme möglich. Es sei wichtig, auch Kindern aus Familien mit einer finanziellen oder anderweitig schwierigen Situation Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen.

„Immer gut, wenn man die Haushalte anderer belasten kann“, witzelt Blumenschau-Projektleiter Heiko Abbas. „Kostenfrei, barrierefrei, so kann wirklich jeder mitmachen“, fügt er ernsthaft hinzu. Die Förderung setze lediglich voraus, dass alle Teilnehmenden an mindestens zehn bis zwölf Tagen anwesend sind.

Information und Anmeldung in der Kunstschule Zinnober unter Telefon 04961 82324 oder per E-Mail an kunstschule-zinnober@papenburg.de.