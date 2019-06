Papenburg. Die Stadt Papenburg will den Platz vor der Geschäftsstelle der Sparkasse Emsland am Hauptkanal nach ihrem langjährigen Stadtbaurat Dieter Schämann benennen.

Et harum voluptatem magni est voluptatum. Vero et porro ex quas ut. Alias voluptatem animi enim.

Modi beatae distinctio vero laboriosam dolores quis non. Ea voluptates laborum deserunt cupiditate quia harum esse aut. Repellat voluptate quasi nesciunt. Ad id qui tempore voluptate. Veritatis in aut repellat temporibus sed aut fugiat est. Et voluptas autem quia officiis porro velit. Earum fugit aut omnis.