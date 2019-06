Karten für Old Shipyard-Festival in Papenburg gewinnen CC-Editor öffnen

Wird neben Stefanie Heinzmann beim Old Shipyard-Festival in Papenburg Ende August 2019 zu erleben sein: Der deutsche Liedermacher Joris. Foto: Klaus Sahm

Papenburg. Am 30. August 2019 geht in Papenburg das Old Shipyard-Festival im Forum Alte Werft über die Bühne. In Zusammenarbeit mit der Papenburg Marketing GmbH (PMG) verlost unsere Redaktion drei mal zwei Eintrittskarten für die Veranstaltung.