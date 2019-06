Bildgewaltige Elton-John-Show am Freitag in Aschendorf CC-Editor öffnen

Eine tolle Elton-John-Show mit dem Sänger und Songwriter C. J. Marvin verspricht die Papenburg Marketing GmbH. Foto: PMG

Aschendorf. Nach dem Publikumserfolg am vergangenen Freitag auf dem Campingplatz Papenburg, der rund 1000 Besucher anlockte, geht der Sparkassen-Konzertsommer 2019 am Freitag, 21. Juni 2019, weiter. Ab 19 Uhr spielt auf der Bühne vor dem Gut Altenkamp in Aschendorf „The Elton John Show“. Der Eintritt ist frei.