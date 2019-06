Abfallberater informieren am Sonntag in Papenburg CC-Editor öffnen

Abfallberater des Landkreises Emsland machen am Sonntag in Papenburg Station. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Papenburg. Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises Emsland will mit den Menschen in Papenburg ins Gespräch kommen. Anlässlich des „Tages der Daseinsvorsorge“ baut der AWB deshalb am Sonntag, 23. Juni 2019, einen Infostand auf dem Platz vor Meyers Mühle auf.