Papenburg. Im Papenburger Turmkanal ist das Traditionsschiff "Wappen von Ihlow" vor Anker gegangen. Die Skipper laden zu einer Besichtigung an Bord an. Damit werben sie und die Papenburg Marketing GmbH (PMG) für den Museumshafen.

Wie die PMG am Dienstag mitteilte, lädt die Besatzung des 26,4 Meter langen und 5,2 Meter breiten historischen Gütertransportschiffes in dieser und in der kommenden Woche täglich, außer dienstags, um 11.15 Uhr und 14.15 Uhr zum sogenannten Open-Ship ein.

„Die ,Wappen von Ihlow‘ ist ein regelmäßiger Gast auf den Papenburger Hafenfesten gewesen und wir freuen uns sehr, dass dieses schöne Schiff jetzt für zwei Wochen bei uns liegt und den ganzen Sommer über für Papenburg als attraktiven Hafen für Museumsschiffe auf zahlreichen Skipper- und Hafenfesten in Norddeutschland werben wird“, erklärt PMG-Geschäftsführer Kai Nehe.

Skipper Harm Bents kommt der Mitteilung zufolge gerne mit der „Wappen von Ihlow“ nach Papenburg und hat sich bereit erklärt, in diesem Sommer auf zahlreichen Hafen- und Skipperfesten mithilfe von Informationsmaterial für Papenburg als Museumshafen zu werben. „Das machen wir sehr gerne“, sagt Bents, der Vorsitzender des Fördervereins „Wappen von Ihlow“ ist und das Schiff mit einer elfköpfigen Crew seit 1995 regelmäßig zu verschiedenen maritimen Veranstaltungen bringt. Eigentümer der Tjalk ist die Gemeinde Ihlow in Ostfriesland.